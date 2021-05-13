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У Путина отреагировали на подозрение Медведчуку: вмешиваться не собираемся

13.05.2021 / 10:54
Москва не собирается вмешиваться в процессы, связанные с уголовным преследованием в Украине депутата партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этоб сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует российское издание РБК

Прямая речь: "Мы не собираемся вмешиваться в эти процессы, мы хотели бы убедиться, что за этим преследованием не стоит желание избавиться от политических конкурентов".

Пескова также спросили, может ли Россия предоставить Медведчуку политическое убежище. На это представитель президента РФ ответил, что Медведчук находится на Украине и не обращался за политическим убежищем.

Напомним, 11 мая стало известно, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму куму Путина главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку и нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку. Также СБУ сообщила об обысках в офисе ОПЗЖ и двух домах Медведчука. По данным СМИ, силовикам всячески препятствовала охрана Медведчука.

Местонахождение Медведчука не установлено, поэтому СБУ принимает соответствующие меры для его установления и вручения ему ходатайства о содержании под стражей. Козак, по данным СБУ, находится в России.

Правоохранители подозревают, что Медведчук вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Черном море. Также в 2020 году Медведчук через Козака передал России секретную информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.

Поздно вечером 11 мая пресс-служба Медведчука отреагировала на информацию об обысках и подозрение. У политика заверили, что он не будет прятаться от следствия и находится в Украине.

Источник

Песков, Медведчук
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