Песков признался, что в Кремле опасаются, якобы "реакционная" политика властей Украины против оппозиции будет набирать обороты

Об этом заявил журналистам 26 февраля 2021 года Песков, комментируя информацию об обысках в киевском офисе украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

"Есть опасения, что реакционная политика будет дальше набирать обороты в Украине. Такие опасения, конечно, есть", – заявил спикер Кремля.

Произошедшее у офиса ОПЗЖ в Киеве он назвал "грубыми и незаконными методами борьбы". Такие, по его мнению, в Украине применяются в отношении "популярных политиков, которые имеют очень высокие рейтинги, но далеко не во всем разделяют точку зрения действующей власти".

"Конечно, подобные репрессивные действия не могут не вызывать обеспокоенность", – еще раз повторился Песков.

Его спросили, связаны ли такие действия Киева с "возможными сигналами по этой теме" от администрации президента США Джо Байдена, но тот не стал отвечать.

"Здесь могу просто констатировать то, что происходит в самой стране, в Украине, а с чем это связано, я бы воздержался от каких-то рассуждений", – подытожил Песков.

Напомним, что вечером 25 февраля 2021 года власть устроила очередную провокацию у офиса партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». На территории, рядом с офисом партии, полицией был задержан автобус, в котором находились сотрудники фирмы "Шторм". Этот автобус был сознательно добавлен в ориентировку, поскольку ранее другой автобус этой марки фигурировал в инциденте на улице Ямской. Однако фото очевидцев свидетельствуют, что это было совсем другое транспортное средство, а не тот микроавтобус, который впоследствии полиция задержала у офиса ОПЗЖ.