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Кремль отреагировал на санкции против Медведчука

22.02.2021 / 10:17
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение Украиной санкций против кума президента РФ Виктора Медведчука это "тревожная информация", которая может привести к военному решению на Донбассе.

Об этом сообщает российское издание "РБК"

Прямая речь: "Это очень тревожная информация, тревожная она потому, что мы видим уже набирающую силу реакционную тенденцию в Украине. Реакция проявляется в политической и социальной сфере...

Это не может не вызывать обеспокоенность и не подогревать вопрос, кем избрана такая реакционная линия и не приведет ли она к тому, что руководство Украины, например, не посчитает возможным решить военным способом ситуацию на юго-востоке Украины".

По словам Пескова, Россия также видит ухудшение социального положения в Украине, включая рост цен на ЖКХ.

Отвечая на вопрос, виден ли в происходящем в Украине американский след, Песков сказал, что США не скрывают своего последовательного намерения оказывать всестороннюю помощь Киеву в наращивании военного потенциала.

Прямая речь: "Такая помощь поступает… Они продолжают накачивать оборонный потенциал Украины. Украине никто не угрожает, а это провоцирует самые горячие украинские головы на проявление агрессивности".

Источник

санкции, Песков, Медведчук
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