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Вакцина AstraZeneca на днях прибудет в Украину - Степанов

22.02.2021 / 09:05
Вакцина AstraZeneca на днях прибудет в Украину - Степанов
Глава Минздрава Украины Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии вакцин AstraZeneca с завода-производителя в индийском городе Пуне. Сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, во время транспортировки будут соблюдены все температурные требования, которые необходимы для сохранения качества вакцин.

"Дальше - долгий путь грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле и уже на днях вакцина прибудет в Украину", - отметил он.

Степанов сообщил, что 500 тысяч доз вакцины едут в Украину, и дальше будут распределены между регионами согласно плану Минздрава.

Напомним, Украина стала одной из первых стран в мире, которые получат вакцину от COVID, произведенную в Индии. Поставка первой партии объемом 500 000 доз ожидается в феврале.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов вылетел в Индию на переговоры по поставкам вакцин от коронавируса для украинцев.

Украина должна получить от индийского предприятия вакцины от коронавируса компаний AstraZeneca и Novavax.

Источник

коронавирус, вакцина, Степанов
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