Польские СМИ называют Зеленского «американской марионеткой» и жестко критикуют наступление на свободу слова в Украине

Об этом говорится в статье, опубликованной на польском новостном сайте Niepodległy.

Издание отмечает, что эффект от таких действий главы украинского государства оказался совершенно противоположным ожидаемому.

«В общественной среде начались волнения. Оппозиция и фактические противники главы киевской хунты сумели создать резонанс в информационной среде, что негативно сказалось на репутации Зеленского», – пишет польский ресурс.

Также уточняется, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» инициирует импичмент Президента Зеленского за незаконное закрытие независимых СМИ.

«Незаконная блокировка этих трех телеканалов может дать старт импичменту Зеленского – марионетки в руках Вашингтона. В этом случае он частично повторил бы карьеру Дональда Трампа, но на этот раз толпа не выйдет на улицы, чтобы поддержать его», – подчеркивает автор статьи.

Кроме того, он напомнил, что за критику действующей власти телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK неоднократно подвергались критике и нападкам как со стороны провластных политиков, так и со стороны национал-радикальных организаций.

«В прошлом эти каналы уже пытались закрыть, на журналистов регулярно и безнаказанно нападали радикалы, но критика Зеленского продолжалась», – сообщает польский сайт.

В заключение материала отмечается, что действия Зеленского «горячо поддержали в США», но это не поможет Президенту Украины вернуть доверие своего народа.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, убеждая Президента в его исключительном праве принимать противозаконные решения. При этом политик подчеркнул, что за такие решения неизбежно придется нести ответственность.