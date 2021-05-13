Шмыгаль: пандемия COVID-19 в Украине идет на спад

"В Украине пандемия идет на спад… Это в очередной раз демонстрирует, что адаптивный карантин и совместная работа правительства и власти на местах дает свои результаты", - сказал он на выездном заседании правительства в Черниговской области 12 мая.

Кроме того, премьер отметил, что в стране продолжается кампания по вакцинации от коронавируса, что является главным элементом на пути преодоления пандемии.

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