"Без грусти невозможно смотреть": Зеленский о событиях в Израиле

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Украина получила на вакцинацию €90 миллионов займа Всемирного банка
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14:23
Шмыгаль: увольнение Коболева не повлияло на переговоры с кредиторами
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12:49
В ЕС могут запретить наличные расчеты на сумму более 10 тысяч евро
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13:20
Состояние Ахметова выросло почти втрое за год, Порошенко выбыл из тройки самых богатых – Forbes
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11:47
МВФ по-прежнему ожидает больше прогресса от Украины для выделения транша
- 15:23
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В Киеве в честь Героев Небесной сотни расцвели 100 тысяч тюльпанов
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09:51
На Черкасчине на взятке "погорело" руководство регионального отделения Фонда госимущества
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11:38
Взятка за разрешение работать во время карантина: задержан замначальника райуправления полиции Киева
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08:08
Во Франции добровольцы ради эксперимента 40 дней сидели в пещере без телефонов и часов
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12:20
В Припяти к годовщине Чернобыльской катастрофы откроют выставку техники
- 08:37
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