Войти | Зарегистрироваться
13:30

четверг,
13 мая
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

В Офисе Зеленского и Офисе генерального прокурора не ожидали, что Медведчук спокойно придет в Генпрокуратуру на допрос – Куракин

13.05.2021 / 12:04
Ни в Офисе президента, ни в Генеральной прокуратуре просто не ожидали, что Виктор Медведчук спокойно явится в ОГП на допрос, поэтому генеральный прокурор Ирина Венедиктова от неожиданности просто закрылась в кабинете.

Так политический обозреватель Алексей Куракин прокомментировал в Facebook приход главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука на допрос в Офис генерального прокурора.

«А сегодня власть во главе с Зеленским пропустила очередной гол в свои ворота. Если «зеленые» рассчитывали на то, что Медведчук будет скрываться, то эти расчеты провалились. Потому что Медведчук спокойно приехал в Генпрокуратуру на допрос. Судя по всему, ни в Офисе президента, ни в ГПУ (сегодня Офис генерального прокурора. – Ред.) просто не ожидали такого поворота, потому что генпрокурор Венедиктова… закрылась в кабинете, не впуская Медведчука и его соратников к себе», – сообщил журналист.

«За день до этого Баканов и Венедиктова на пресс-конференции рассказывали, что не знают, где находится Медведчук. А когда он лично приехал в ГПУ, от него стали прятаться. Честно говоря, такого в истории независимой Украины еще не было – чтобы генпрокурор прятался от оппозиционного политика», – подчеркнул автор.

По словам Куракина, подобную позицию может занимать человек, которому власти ничего не могут предъявить, вся «вина» которого заключается в том, что он последовательно пытается действовать в интересах украинцев и отвечать на запросы общества.

При этом Куракин напомнил, что Медведчук является авторитетным и опытным юристом, поэтому он с помощью конкретных аргументов разгромит все фальшивые обвинения в свой адрес.

«А учитывая тот факт, что Медведчук сам является профессиональным юристом, следует ожидать, что вся компания Зеленского с улицы Банковой еще не раз будет иметь глупое выражение на «реформаторских» лицах, когда лидер оппозиции аргументированно разобьёт все фейковые обвинения против себя», – уверен журналист.

«Так что, запасаемся попкорном и ждем продолжения очередной серии от «Квартала 95» под названием «Как быстро и эффектно отправить самих себя на политическую свалку», – заключил политический обозреватель Алексей Куракин.

Медведчук, Зеленский, Венедиктова, Куракин
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.