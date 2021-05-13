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На Ровенщине во время захвата храма активистами ПЦУ 10 верующих УПЦ получили травмы

13.05.2021 / 12:05
На Ровенщине во время захвата храма активистами ПЦУ 10 верующих УПЦ получили травмы
Источник: Центр информации УПЦ
Пострадали десять верующих Украинской Православной Церкви, два человека госпитализированы, остальным оказали помощь на месте конфликта

В Ровенской области в селе Заболотье активисты ПЦУ во время захвата храма в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова распыляли газ, есть пострадавшие.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, верующие УПЦ получили различные травмы, а настоятеля госпитализировали с давлением.

Тяжелую травму получила 65-летняя прихожанка Ева Супрунец. От сильного удара женщина упала на землю и полностью выбила коленный сустав. Дежурившая у храма скорая сразу же доставила верующую в больницу, где ей оказали неотложную помощь.

Утром 10 мая с высоким давлением госпитализировали и настоятеля храма отца Андрея Бездомова.

«Знаете, межконфессиональный конфликт длится уже два года, но было затишье, мы немного расслабились, а эти события выбили почву из-под ног. У меня поднялось давление 200/210, увезли в больницу на скорой, надавали разных уколов, и я не мог оставаться в палате, когда там бьют моих людей», - поделился настоятель храма.

Пострадали десять верующих Украинской Православной Церкви, два человека госпитализированы, остальным оказали помощь на месте конфликта.

«Представьте: от разбрызгивания газа во дворе было серо. Те, кому попала пена из огнетушителя в глаза, отходили быстрее, а после газа с перцем, который впрыскивали привезенные ПЦУ титушки в рот и глаза, люди несколько часов не могли отойти», - рассказала прихожанка Иоанно-Богословского храма Мария Гнитко.

После того как правоохранители опечатали храм, они также собрали все показания и заявления потерпевших. Четверо верующих УПЦ официально претендуют на расследование фактов их избиения.

Как сообщалось ранее, 10 мая в селе Заболотье Владимирецкого района сторонники ПЦУ при поддержке районных депутатов и муниципальной варты срезали замки в храме святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Источник: Inpress.ua
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