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ВСУ готовы к отпору вооруженной агрессии на 100% – Хомчак

13.05.2021 / 12:17
Вооруженные силы Украины (ВСУ) на 100% готовы к отпору вооруженной агрессии, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Сегодня Вооруженные силы Украины, другие составляющие сектора безопасности и обороны сегодня готовы к отпору вооруженной агрессии... Я с уверенностью скажу, что готовы на 100%, а вот дальше, когда начинается бой или агрессия, ты не можешь спрогнозировать сегодня, сидя за этим столом, как оно будет идти, это покажет только бой", - сказал Хомчак на специальной сессии всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве 12 мая.

Источник

ВСУ, Хомчак
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