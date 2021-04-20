Более 10 тысяч иноСМИ раскритиковали Зеленского за закрытие телеканалов и санкции против украинцев

За почти три месяца с начала репрессий оппозиционных телеканалов и введения санкций против председателя Политсовета Оппозиционной платформы - За жизнь Виктора Медведчука, а также его коллеги по партии Тараса Козака и их жен Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, иностранные СМИ во всем мире сделали более 10 тысяч публикаций на эту тему. Во всех странах журналисты и политики возмущены неправомерными действиями президента Владимира Зеленского и СНБО.

"Четыре украинских телеканала, которые были закрыты, - это неконституционное решение СНБО. Нет никаких доказательств, не представлено Совету даже причин, почему эти каналы закрываются? Персональные санкции против граждан Украины - это грубейшее нарушение Конституции Украины. Господа, вы не туда катитесь. такими решениями так называемых СНБО вы разваливаете в целом институт власти", - заявил военный и политический эксперт Юрий Дудкин.

Незаконным закрытие оппозиционных каналов и введение санкций называет и одно из самых авторитетных изданий "Зе Индепендент". А в Украине политологи обращают внимание, что по одному из дел - ни в отношении телеканалов, ни в отношении украинских политиков, к которым применили санкции, - СНБО сих пор не представил никаких доказательств!

"Периодически мы видим, что фокус внимания СНБО очень сильно меняется, но пока ни по одному из дел мы не увидели серьезной доказательной базы. Не увидели дальнейшего расследования", - отметила политолог Александра Решмедилова.

Санкции не могут применять к украинским предприятиям и гражданам Украины без решения суда. На этом акцентирует внимание адвокат, кандидат юридических наук Василий Сметана. Это подчеркнул и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он заявил - любая власть не должна быть сериалом, а любые ее решения должны соответствовать закону. Эксперты же отмечают - власть использует инструмент СНБО в собственных целях.

"Люди в своей массе начинают понимать, что президент и его ближайшее окружение разбираются или со своими оппонентами или же пытаются усилить контроль в отдельных экономических сферах. Но при чем здесь интересы граждан Украины?" - заявляет политолог Алексей Якубин.

Жизнь украинцев не улучшилась: тарифы не уменьшились, массовая вакцинация так и не началась. А на Донбассе - опять обострение. Москва, осуществляя демонстративную мобилизацию сил и средств, дает сигнал о том, что Киев должен наконец начать выполнять Минские соглашения. Об этом в своей статье для "Новой газеты" пишет журналист Павел Фельгенгауэр. Также от украинской власти ожидают, чтобы она прекратила преследование Виктора Медведчука. А украинцы хотят, чтобы им вернули вещание любимых телеканалов.

"Власть не чувствует за собой силу, боится, что потеряет рейтинги, а значит, и власть".

"Это прямое наступление на свободу слова в Украине. Простым украинцам хотелось бы слышать разные мнения, разную подачу информации, а не только, чтобы в одну "дуду" дули ".

"Каналы не надо закрывать, пусть будут. Мой муж постоянно смотрел закрытые каналы, теперь ищет где-то по другим, новости все пересматривает, так что пусть не закрывают. Должна быть свобода слова, все мнения должны быть озвучены".

"Я не ожидала, когда голосовали мы за Зеленского, мне даже в голову не могло прийти, что молодой человек способен на все это".

"Впереди паровоза пошел Зеленський, вместо того чтобы суды занимались. Он думает, что получится. Ничего не получится. Все проиграют".

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