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Медведчук: Преступная формула "Дюссельдорф+" кормит коррупционеров за счет простых украинцев

20.04.2021 / 18:03
Отказавшись от покупки газа напрямую из России и заменив ее реверсными поставками из Европы, Украина переплачивает, потребляя все тот же российский природный газ.

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук в интервью ведущему польскому изданию Rzeczpospolita.

По словам парламентария, Украина закупает голубое топливо по коррупционной формуле «Дюссельдорф+», и поставляется оно из стран, которые вообще не добывают природный газ, используется схема его импорта по виртуальному реверсу якобы из немецкого газового хаба (NCG).

«Таким образом, по оценкам экспертов, по данной формуле Украина дополнительно переплачивает $38,5–42,5 за тысячу кубометров импортируемого газа. Эти деньги идут в карман коррупционерам, а оплачивают простые граждане», – сообщил Виктор Медведчук.

Политик напомнил, что представители ОПЗЖ провели ряд встреч в Москве и добились решения о получении Украиной скидки на газ в размере 25%.

«Но официальный Киев в этом вопросе руководствуется не экономической целесообразностью и интересами своих граждан, а сомнительными политическими мотивами, и потому наше предложение было безосновательно отвергнуто», – сказал парламентарий.

Кроме того, Виктор Медведчук отметил, что, в отличие от украинского правительства, не видит в проекте «Северный поток ‒ 2» никакой угрозы для безопасности и энергетической стабильности.

«Каким образом диверсификация поставок дешевых энергоносителей угрожает странам ЕС? Я, как гражданин Украины, всегда хотел полноценно использовать возможности газотранспортной системы моей страны, но это возможно лишь при условии создания газотранспортного консорциума с участием Украины, России и ЕС. Идею такого консорциума я последовательно отстаиваю многие годы, однако она отвергается украинской властью из необдуманных политических соображений», – подчеркнул Медведчук.

Напомним, ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, реализуя в Украине «преступные формулы для грабежа населения» путем применения схем по покупке природного газа через «Дюссельдорф+», а также угля через «Роттердам+», власть забывает, что уровень минимальной заработной платы в этих странах более чем в десять раз превышает отечественный, впрочем, как и уровень доходов граждан в целом.

Источник

Медведчук, Дюссельдорф+
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