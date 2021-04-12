Войти | Зарегистрироваться
11:30

понедельник,
12 апреля
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

У Путина исключили возможность войны с Украиной: никто не двигается к этому

12.04.2021 / 10:45
Обострение на Донбассе и стягивание российских войск не означает, что Россия допускает возможность войны с Украиной. В Кремле не приемлют такого варианта.

Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Конечно, никто не собирается двигаться к войне (с Украиной, - ред.), и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны", - заявил он.

Он также добавил, что "никто не приемлет возможность гражданской войны в Украине". Кроме того, он подчеркнул, что Москва не будет безучастной к судьбам русскоговорящих на Донбассе.

"Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны", - добавил Песков.

Напомним, ранее вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина не планирует делать ничего такого, чтобы "получить наступление со стороны нашего северного соседа". Он также выразил уверенность в том, что масштабного военного конфликта между странами не будет.

В то же время в МИД России угрожают Украине масштабной эскалацией на Донбассе, если Киев будет двигаться в сторону вступления в НАТО.

Источник

обострение, Донбасс, Путин
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 апреля
11 апреля
10 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.