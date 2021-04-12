У Путина исключили возможность войны с Украиной: никто не двигается к этому

Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Конечно, никто не собирается двигаться к войне (с Украиной, - ред.), и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны", - заявил он.

Он также добавил, что "никто не приемлет возможность гражданской войны в Украине". Кроме того, он подчеркнул, что Москва не будет безучастной к судьбам русскоговорящих на Донбассе.

"Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны", - добавил Песков.

Напомним, ранее вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина не планирует делать ничего такого, чтобы "получить наступление со стороны нашего северного соседа". Он также выразил уверенность в том, что масштабного военного конфликта между странами не будет.

В то же время в МИД России угрожают Украине масштабной эскалацией на Донбассе, если Киев будет двигаться в сторону вступления в НАТО.

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