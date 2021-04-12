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Европарламент может усилить санкции против России - СМИ

12.04.2021 / 10:14
Председатель Европейской народной партии в Европейском парламенте Манфред Вебер заявил о необходимости усилить европейские и американские санкции в отношении России из-за эскалации на востоке Украины и ситуацию с политзаключенным Навальным.

Об этом сообщает немецкое издание OOZ.

Вебер отметил, что Россия вернулась к курсу ведения опасных провокаций на Донбассе, а предполагаемое перемещение войск к границе Украины - это испытание для Запада.

"Время дозированных санкций в таком случае пройдет. Масштабное замораживание счетов олигархов или отключения России от SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации", - заявил Вебер.

Ранее несколько европейских стран, а также США выразили обеспокоенность по поводу сообщений о перемещении российских войск вблизи границ Украины.

Как ранее сообщало агентство, Администрация Байдена завершила проверку возможного вмешательства России в выборы в США и участия в кибератаке на государственные органы Соединенных Штатов. Полученные разведданные могут стать основой для возможных ответных действий - таких, как введение санкций.

Источник

санкции, Европарламент, РФ
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