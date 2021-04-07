Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину

О том, стоит ли ждать масштабного вторжения со стороны России и есть ли надежды на прогресс в переговорах по Донбассу – в материале.

О возможности широкомасштабной агрессии РФ говорят уже много лет, в первую очередь, украинские военные и спецслужбы. Обычно речь идет о возможной попытке прорыва через устоявшуюся линию разграничения на Донбассе либо об атаке с юга, со стороны оккупированного Крыма, с целью пробить коридор между полуостровом и ОРДЛО. В крайнем случае речь заходит о прорыве границы на Черниговщине и Сумщине с дальнейшим наступлением на Киев.

Все эти сценарии уже неоднократно становились инструментом чисто внутриполитической борьбы в Украине. Вероятно, потому такие сообщения обычно и не вызывают особого ажиотажа в обществе.

Но на этот раз об эскалации на Донбассе и вдоль границ Украины с РФ начали писать и топовые западные медиа, для которых война на Донбассе уже давно не является особо популярной темой. Беспрецедентно частыми стали контакты руководителей украинских военных ведомств с их западными коллегами и представителями посольств. Ситуация на Востоке Украины обсуждалась в НАТО и Европарламенте, был повышен уровень готовности американских войск на европейских военных базах и т.д.

Но самым громким событием, безусловно, стал телефонный разговор между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом. И хотя согласно официальным сообщениям, Донбасс не был доминирующей темой разговора, символическое значение такого звонка в нынешних условиях очевидно. И сигнал, конечно, передали не только Киеву, но и Москве.

Три сценария

Как сообщил 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, Россия под видом подготовки к учениям активно стягивает свои войска в Крым и приграничные Брянскую и Воронежскую области, вдобавок к уже расположенным там подразделениям. На территорию ОРДЛО активно завозят дополнительную военную технику, топливо и боеприпасы.

Если еще 22 февраля Хомчак заявлял, что признаков подготовки к наступлению боевиков не видно, то сейчас ситуация изменилась. В сообщении Главного управления разведки Минобороны от 1 апреля говорится, что Россия планирует расширить свое военное присутствие на неподконтрольной части Донбасса. А российским дипломатам и пропагандистским СМИ поручили подготовиться к тому, чтобы объяснять необходимость "миротворческих" действий РФ в ответ на "агрессивные действия ВСУ".

"Не исключается попытка продвижения российских оккупационных войск вглубь Украины", – говорится в сообщении разведки. В свою очередь, как сообщает The New York Times, американские военные рассчитывали, что российские войска покинут приграничные с Украиной регионы после окончания ряда мартовских учений, чего так и не случилось. А собеседник CBS News в Минобороны США заявил, что локация и виды российских войск не совпадают с теми, которые были официально заявлены в рамках учений.

В самой России любые подозрения в подготовке агрессивных планов привычно отрицают. "Российская Федерация перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы", – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Тем временем, непосредственно на Донбассе согласованное в июле прошлого года перемирие, похоже, окончательно закончилось. Де-факто это признали в украинской делегации в ТКГ, предложив вернуться к режиму прекращения огня с 1 апреля, на что россияне не согласились. Теперь речь идет уже о возможности "пасхального перемирия", примерно с середины апреля.

Со второй половины марта на Донбассе началось заметное обострение боевых действий, 26 марта возле поселка Шумы погибли сразу четверо украинских военных. Сообщения о новых жертвах, раненых и обстрелах поступают уже ежедневно.

Тем временем, боевики в последние недели гораздо чаще стали обвинять украинскую армию в "агрессивных действиях". Самой медийной стала история о том, как украинский дрон якобы сбросил взрывное устройство на поселок Александровское (расположенный глубоко за линией разграничения), от чего погиб пятилетний ребенок. По уровню абсурдности и медийного разгона этот сюжет больше всего напоминает знаменитый фейк российской пропаганды о "распятом мальчике" образца 2014 года.

Собеседник РБК-Украина, близкий к переговорным процессам по Донбассу, выделил несколько возможных причин агрессивного поведения Кремля в последние недели. В частности, речь может идти о реакции на решения украинского СНБО в отношении ряда российских компаний и пророссийских медиа и политиков.

Также это может быть попыткой подорвать внутриполитические позиции Зеленского, с акцентом на том, что он так и не смог добиться обещанного два года назад "мира". Кроме того, таким образом РФ пытается подорвать проведение саммита "Крымской платформы", который ожидается ко Дню независимости.

Из этого вытекают и три возможных варианта развития событий. Первый – вся нынешняя эскалация является лишь своего рода проверкой реакции Запада, в первую очередь, новой американской администрации, на расширение агрессии против Украины. И, в более широком смысле, на агрессивную политику РФ в глобальном масштабе.

Об этом, в частности, пишет и The New York Times. Так, одни собеседники издания считают, что Россия сейчас просто бряцает оружием. Другие – что мы наблюдаем своего рода "испытание" Джо Байдена, которое, однако, может и перерасти в что-то более серьезное.

Например, в масштабную эскалацию на Донбассе, которую источник РБК-Украина также считает одним из вариантов развития событий. Наконец, третий сценарий – нападение со стороны Крыма. Вполне очевидна прикладная задача последнего – решить проблему с водоснабжением полуострова, особенно ввиду приближающегося лета.

"Я допускаю, что мы видим "усиление переговорной позиции" со стороны россиян, причем даже не уровне нормандского формата, а на мировом – чтобы на них обратили внимание, стали считаться и разговаривать", – сказал РБК-Украина вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников. По его словам, при этом возможен и так называемый "эксцесс исполнителя", когда команду из Кремля его прокси-силы на Донбассе воспринимают слишком буквально, что может действительно вылиться в серьезное обострение на фронте.

С тем, что нынешние действия РФ надо рассматривать в контексте отношений Москвы с ведущими западными столицами, согласен и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. По его словам, именно Украина является наиболее удобным для России местом для демонстрации силы, поскольку она находится рядом, и здесь уже есть готовые плацдармы: ОРДЛО и Крым.

"Но сказать, что это уже начало широкомасштабной агрессии, было бы преувеличением. Это только желание показать свою силу, чтобы все увидели, что с Россией надо считаться. Россия никогда не решала вопросы со своими соседями на уровне договоренностей, для нее принцип – это применение силы", – сказал Кравчук. Он также полагает, что действия РФ могут быть реакцией на жесткие решения украинской власти в последнее время.

Россия накопила и продолжает стягивать к украинской границе большие силы, но для захвата и удержания новых частей украинской территории их не хватит, полагает военный эксперт Олег Жданов.

"Конечно, у Путина может случиться безумный вариант, если он отпустит тормоза и отдаст приказ наступать, но с в военной точки зрения – это самоубийство, потому что у них нет второго эшелона, нет резерва. Первые три дня повоюют, а дальше?.." - сказал он РБК-Украина.

Эксперт обращает внимание на то, что нет ключевого признака подготовки к большой войне – разворачивания сети военно-полевых госпиталей у украинских границ. Потому максимум, что может случиться, по словам Жданова, – это увеличение количества обстрелов на Донбассе, с целью нанесения ВСУ максимальных потерь. Но и украинская власть, по его мнению, пользуется сложившейся ситуацией для отвлечения внимания от других проблем.

Дипломатический фронт

Параллельно Россия попыталась всколыхнуть и застоявшиеся дипломатические переговоры по Донбассу, "слив" журналистам ряд проектов "кластерных планов" по имплементации минских соглашений. Ввиду того, что Украина и Россия трактуют эти соглашения совершенно по-разному, задача "кластеров" – разбить их выполнение на ряд мелких действий и прописать четкую последовательность их выполнения. При этом политические пункты перемежаются с экономическими и вопросами безопасности.

Украинские официальные лица комментировать "слив" напрочь отказываются, объясняя это тем, что россияне нарушили все правила и принципы дипломатических переговоров, обнародовав документы в СМИ. Но по информации РБК-Украина, опубликованные кластерные планы вполне аутентичны.

Причем, как и в случае со всеми предыдущими "дорожными картами" и "планами действий" в рамках минского процесса, украинский и российский подходы кардинально противоположны. Если Киев ставит во главу угла вопросы безопасности (при этом настаивая еще и на получении контроля за украино-российской границей), то россияне традиционно выдвигают на первое место политические аспекты, с акцентом на прямых договоренностях Киева с Донецком и Луганском.

Изначальный франко-германский проект "кластеров" предусматривает установление перемирия, отвод тяжелого вооружения, разминирование, обмен пленными, после чего "формула Штайнмайера" должна быть закреплена в украинском законодательстве, а сам "кластерный план" – утвержден на уровне лидеров "нормандской четверки".

В то же время Россия продолжает гнуть свою линию, пытаясь переместить центр принятия решений с уровня "Нормандии" на уровень "Минска". Ее логика понятна, сказал РБК-Украина представитель Донецка в украинской делегации в ТКГ Денис Казанский. Если в нормандском формате может быть хоть какой-то конструктив, там встречаются люди, которые действительно принимают решения, то в ТКГ Россия может и дальше прятаться за спинами подконтрольных ей "представителей ОРДЛО", отметил он.

А на уровне ТКГ ситуация в последние недели стала еще менее конструктивной, чем ранее – из-за того, что РФ постоянно пытается привлечь к переговорам новых и все менее понятных представителей т.н. "ДНР" и "ЛНР". Из-за чего львиная доля времени уходит на выяснение статуса новоприбывших и того, кто именно и на каком основании решил привлечь их к переговорам.

"Представьте себе: идут какие-то международные переговоры, а тут открываются двери, заходят какие-то левые люди, кто-то залазит на стол – вот это все выглядит примерно так", – описывает ситуацию Казанский.

Другой представитель украинской делегации, депутат от "Слуги народа" Александр Мережко также подтверждает, что российская сторона в последнее время перешла исключительно к тактике провокаций на уровне ТКГ.

"Непонятно, кто эти люди. Я всегда думал, что они часть российской делегации, как приглашенные ею на переговоры, но россияне открещиваются от представителей ОРДЛО. Абсурд в квадрате – эти "приглашенные" начали приводить своих "приглашенных", – сказал Мережко. По его словам, обсуждать какие-то предметные вопросы в ТКГ стало уже совершенно невозможно. Выход из ситуации он видит в том, чтобы перейти на более высокий уровень нормандского формата, раз уж на уровне "Минска" из-за россиян ни о чем не получается договориться.

Еще один вариант разблокирования переговоров в разговоре с изданием предложил Леонид Кравчук – максимально привлечь к переговорам американцев.

"США – единственная страна, которая может поставить вопрос широкомасштабно и резко, требуя от РФ выполнять международные нормы. Надо убедить США, чтобы они присоединились к конкретным действиям, связанным с организацией противодействия России и возвращения Украине ее территорий, Донбасса и Крыма", – сказал Кравчук. По его словам, договориться с РФ на текущих условиях, когда она не признает себя стороной конфликта и призывает к прямым переговорам с боевиками, просто невозможно.

По мнению Алексея Резникова, все действия РФ последнего времени – провокации на уровне ТКГ, эскалация на Донбассе и даже "слив" журналистам "кластерных планов" – часть одной тактики действий. Но тем самым россияне и загоняют себя в ловушку. Ведь с одной стороны, они уже восьмой год повторяют, что не являются участниками конфликта на Донбассе. С другой стороны – текущей эскалацией и сосредоточением своих военных на границе с Украиной они показывают, что именно с Москвой надо о чем-то разговаривать.

"В этом их внутренний конфликт: так вы "главные" или "вас там нет"?" – сказал вице-премьер.

В любом случае, каких-либо шансов на прорыв или даже на какой-то прогресс в мирном урегулировании на Востоке Украины в обозримой перспективе так и не видно. "Это все будет продолжаться, пока Путин не уйдет, пока не поменяется какой-то вектор. Если у них будет цикл условной оттепели, перезагрузки отношений с Западом, россияне эту донбасскую историю быстро распетляют", – сказал изданию Денис Казанский. Но пока кремлевская власть двигается в строго противоположном направлении.

МИЛАН ЛЕЛИЧ

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