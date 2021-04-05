Смена курса. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться во власть

С тех пор лидер "Батькивщины" не устает критиковать новую власть, при этом не исключая возможность создать с ней коалицию. О политических перспективах Юлии Тимошенко и ее партии – в материале.

Третья попытка Юлии Тимошенко занять президентский пост в 2019 году обернулась поражением. К этой битве лидер "Батькивщины" готовилась полным ходом, начав свою кампанию раньше остальных соперников. Она предлагала украинцам основательно выписанный "Новый курс", разбавленный замысловатыми идеями, по типу пересмотра общественного договора и введения блокчейна.

Обновленная Тимошенко должна была расширить круг своих избирателей и какое-то время ей это удавалось. С лета 2018 года политические функционеры стали протаптывать тропы к улице Туровской, где расположен партийный офис "Батькивщины" и ее лидера. Бывшие недруги и потенциальные союзники пытались заполучить благосклонность Тимошенко, которой электоральные рейтинги сулили победу в президентской кампании.

Но появление в избирательной гонке Владимира Зеленского сменило расстановку сил, сместив политиков-старожилов на второй план. Ему удалось увести колеблющихся избирателей от многих кандидатов, включая Тимошенко. В итоге лидер "Батькивщины" финишировала третьей, не добрав до выхода во второй тур 2,5%.

После проигрыша Тимошенко перешла от отрицания к поиску компромиссов. Во время перевыборов Рады она открыто заявляла о готовности подставить плечо молодому президенту, сформировав коалицию вместе со "Слугой народа". Но новой партии власти, взявшей большинство мандатов, союзники не понадобились.

С февраля этого года "Батькивщина" вновь заговорила о вступлении в коалицию с партией Зеленского. То, с какой интенсивностью этот сценарий вращается в информационной среде, подтверждает, что от планов вернуться к управлению государством Тимошенко не отказалась: если не в качестве президента, то премьер-министра.

Проблемы роста

Результат "Батькивщины" летом 2019 года оказался ниже, чем у ее лидера во время президентской гонки – почти 8,2% против 13,4%. Эта политсила получила третье место и четвертую по размеру фракцию в Раде. Примерно раз в неделю нардепы из партии Тимошенко собираются на Туровской для обсуждения парламентской работы. Совещания по другим вопросам проходят в офисе "Батькивщины" ежедневно.

"В партии проходят практически ежедневные совещания по разным вопросам и в разном составе. Он зависит от того, какие вопросы поднимаются. Если есть необходимость пообщаться по юридическим вопросам, мы собираем совещание по юридическим вопросам. Если требуется обсудить проблематику, связанную с работой местных организаций, мы собираем организационное совещание", – рассказал РБК-Украина заместитель главы "Батькивщины", нардеп Сергей Власенко.

Он один из 11 замов, каждый из которых курирует отдельный пласт работы. Власенко ведет юридическое направление. Иван Кириленко занимается партийно-организационной работой и возглавляет исполнительный секретариат политсовета. Сергей Соболев отвечает за фракцию в Раде. Григорий Немыря курирует международное направление.

Андрей Кожемякин отвечает за партийную безопасность. Иван Крулько – заместитель по финансовым вопросам. Вадим Ивченко занимается координацией партии с аграрными и сельскохозяйственными ассоциациями. Александр Абдуллин – давний технолог Тимошенко – ведет информационно-аналитическое направление, в частности работу с медиа.

Все они входят в ближайшее окружение лидера "Батькивщины". К их советам Тимошенко прислушивается чаще всего, но финальное слово всегда за ней.

После парламентских выборов "Батькивщина" отошла в уже привычную для себя оппозицию, критикуя власть и особенно – Кабинет министров. В плане рейтингов 2019 год не выдался для политсилы Тимошенко особо удачным. Проценты ее поддержки застыли на уровне результатов парламентской кампании. Но постоянные акценты на социальной тематике дали свои плоды, и "Батькивщина" смогла вернуть себе часть бывших сторонников, разочарованных в новой власти.

На местных выборах осенью 2020 года политсила Тимошенко намеревалась взять реванш. Основная цель – получить как можно больше мандатов в местных советах на разных уровнях по всей стране. В какой-то мере план "Батькивщины" сработал: по этому показателю она заняла второе место, уступив лишь партии президента.

"Рейтинг "Батькивщины" сейчас составляет примерно 12,5% и примерно столько же – президентский рейтинг Юлии Владимировны. Поддержка Юлии Тимошенко и ее политсилы в течение 2020 года была стабильной, в районе 8-11%. Если точкой отсчета брать парламентские выборы, то и рейтинг партии, и рейтинг самой Юлии Владимировны однозначно выросли", – сказал изданию директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

Политолог Владимир Фесенко считает, что Тимошенко удалось улучшить свои позиции из-за зимнего обострения болезненного для украинцев вопроса тарифов.

"Тимошенко воспринимается как один из критиков тарифной проблемы и предлагает ее решения. Плюс она постоянно продвигает социальную проблематику. И это привлекает к ней те слои населения, для которых эти проблемы актуальны", – отметил в разговоре с РБК-Украина эксперт.

По словам Антиповича, от начала 2021 года уровень поддержки Юлии Тимошенко от замера к замеру либо стабильный, либо немного растет. Но "Батькивщина" и ее лидер все равно занимают четвертые места в рейтинговых таблицах. А персональная поддержка Тимошенко так и не поднялась выше ее показателя в первом туре президентских выборов.

Не под запись собеседники в партии сокрушаются, что проблема их роста, среди прочего, обусловлена ограниченным доступом к медиа. Мол, в отличие от других оппозиционных сил, у "Батькивщины" нет собственных крупных СМИ. В то же время надо отметить, что Тимошенко – частый гость телеканалов, принадлежащих украинским олигархам. И в рядах фракции можно найти нескольких депутатов, ниточки от которых ведут к богатейшим людям страны.

"Мы проводим социологические опросы и отслеживаем те опросы, которые проводятся по заказу других политических сил. Мы видим несколько трендов и тенденций. Первое – падение рейтинга "Слуги народа", что в принципе объективно, потому что за два года они показали, что эта идея о новых лицах – это полный фарс и неработающая история. У всех других партий более-менее равномерно рейтинг понемногу растет", – отметил изданию Власенко.

В то же время он признает: скоростью улучшения рейтингов в "Батькивщине" недовольны и ищут способы, как прибавить темп. Ее электоральный костяк – это люди в основном старших возрастных групп, и он из года в год редеет.

Как объяснил другой представитель "Батькивщины" Иван Крулько, партия хочет расширить круг своих избирателей, заручившись поддержкой, в том числе, и более молодого поколения.

"Во время президентской кампании Юлия Тимошенко предложила "Новый курс" – программный документ, который касался всех аспектов жизни страны. Но в первую очередь он был направлен на средний класс и молодых людей, которые могли бы себя реализовать в нашем государстве. Я считаю, что "Новый курс" не потерял своей актуальности", – рассказал изданию Крулько.

Помимо "Нового курса", "Батькивщина" собирается привлечь внимание украинцев при помощи референдумов. Несмотря на упреки в сторону президентского закона, Тимошенко заявила, что "поможет народу" проявить свою волю и инициирует голосования по пяти вопросам: передача гражданам украинского газа и атомной электроэнергии с рентабельностью 30%, продажа сельскохозяйственной земли и стратегической собственности, легализация марихуаны и игорного бизнеса.

Собирать инициативные группы по проведению референдума "Батькивщина" планирует после спада волны эпидемии COVID, ориентировочно с мая, говорит Вадим Ивченко.

"Мы хотим, чтобы президент по народной инициативе решил вопрос и о справедливых тарифах, и о продаже стратегической собственности, и о легализации марихуаны, и о рынке земли. Поэтому мы продолжим работать в полях и будем доносить людям, что мы единственная партия, которая фактически пытается достичь изменений, а не просто ходит по эфирам и рассказывает правильные вещи", – сказал он РБК-Украина.

Подставить плечо

Непрекращающиеся выпады в сторону власти не мешают Тимошенко поддерживать с ней контакты и пытаться налаживать мосты. В ноябре и декабре "Батькивщина" подстраховала президентскую фракцию, дав голоса за госбюджет на 2021 год.

В январе, в день, когда политсила Тимошенко буквально разносила в сессионном зале Рады президентский документ о референдуме, журналисты сфотографировали дружелюбную переписку ее лидера с главой ОП Андреем Ермаком. Тимошенко объяснила это тем, что для "изменения стратегии государства" готова "говорить со всеми чиновниками".

Собеседники РБК-Украина в окружении Зеленского утверждают, что коммуникация между Тимошенко и Банковой зачастую происходит через Ермака. Президент с лидером "Батькивщины" общается редко, в основном во время его встреч с руководителями парламентских фракций.

Фото переписки Тимошенко и Ермака подогрели слухи о готовящейся коалиции между "Слугой народа" и "Батькивщины". Обсуждение такого сценария периодически выстреливает в медийном пространстве как минимум с декабря. В марте Тимошенко вновь заявила о готовности ее фракции вступить в коалицию, добавив, что это предложение "остается на столе у "Слуги народа".

"Готова ли "Слуга народа" привлекать кого-то к коалиции? Потому что перед коалицией будет стоять вопрос формирования правительства и новой программы действий. У нас на сегодня уже есть готовая программа действий, готов "Новый курс", который мы презентовали во всех направлениях, и есть люди, которые будут его реализовывать", – отметил Ивченко.

При этом в "Батькивщине" выдвигают свои условия нового союза: кардинальное изменение курса управления страной и пересмотр политики нового правительства. В котором Юлии Тимошенко может отойти кресло премьера. Лидер "Батькивщины" старается дипломатично уходить от журналистских вопросов о планах занять любые высокие посты. Но готовность перейти в Кабмин подтвердила.

"Любые союзы могут формироваться только на базе общих стратегических и идеологических подходов. Если мы сможем убедить правящую команду, что нужно пересмотреть вопросы стратегической собственности, отношения к земле, защиты граждан, это может быть хорошей основой для любых переговоров. Мы от них не отказываемся", – пояснил Крулько.

Публично в президентской команде не спешат отмахиваться от возможности коалиции с политсилой Тимошенко. Но огромной помехой этому может стать различие во взглядах обеих партий, говорит глава "Слуги народа" Александр Корниенко.

"Категорично заявлять, что это невозможно, я бы не стал. Но сейчас мне сложно понять, как мы можем создать коалицию с кем бы то ни было в Верховной раде, учитывая, что их позиции разнятся с нашей. Что касается "Батькивщины" есть несколько тем, в которых мы основательно расходимся. Это отношение к рынку земли, приватизации и либеральным реформам. У меня есть сомнения, что мы сможем прийти к согласию с "Батькивщиной" в этих вопросах", – объяснил РБК-Украина Корниенко.

Владимир Фесенко допускает, что на Банковой могут рассматривать Тимошенко как одного из кандидатов на роль антикризисного менеджера в правительстве. Но вряд ли в ближайшее время статус лидера "Батькивщины" может измениться, уточнил эксперт. Он уверен, что пока монобольшинство юридически существует, никаких коалиций с другими политическими силами не будет.

"Думаю, в ближайшей перспективе целостности монобольшинства ничего не угрожает. Поэтому перспектив формирования новой коалиции пока не просматривается. Это значит, что также не будет других премьер-министров, только если сам президент не захочет заменить Шмыгаля. Но тогда вместо Шмыгаля будет непартийная, технократическая фигура", – сказал Фесенко.

Один из собеседников в окружении Зеленского подтвердил: Тимошенко действительно пытается убедить президентскую команду в том, что лучше всех может справляться с кризисными ситуациями. Но проблема в том, что она не готова идти на уступки и отметает любые условия, кроме своих.

Иногда разговоры о коалиции запускает не только "Батькивщина", но и президентская политсила, чтобы держать в тонусе собственных депутатов. Ведь далеко не все во фракции поддерживают такий союз, говорит источник РБК-Украина. Одни – по идеологическим соображениям. Другие понимают, что их голоса обесценятся и с ними больше не станут торговаться за поддержку решений, важных для линии партии.

"Тимошенко неудобно находиться в оппозиции, потому что это не дает ни ей, ни ее команде никакого развития. И, судя по всему, она устала от такого положения вещей. Поэтому она ищет пути, чтобы перейти во власть. Но никаких реальных переговоров о коалиции не ведется", – отметил информированный источник в окружении Зеленского.

Кроме премьерства у Тимошенко остается вариант "Б" – в четвертый раз попытать свои силы в гонке за пост главы государства. О ее планах баллотироваться на эту должность в "Батькивщине" говорят с осторожностью: мол, на этот вопрос она сможет ответить только с приближением президентской кампании. Конкретного решения пока нет, утверждают несколько собеседников в "Батькивщине".

Пока ее шансы возглавить государство выглядят так же туманно, как и перейти в кресло премьера. Потенциал к росту рейтинга у Тимошенко есть, но сейчас он скован потолком в 20%, считает Алексей Антипович. Он напоминает, что в период предвыборной кампании в 2018 году показатели лидера "Батькивщины" также доходили до 18-21%.

По словам социолога, процент доверия к Тимошенко сейчас составляет 30%. Из них полностью доверяют ей только 9% респондентов. Еще 21% – скорее доверяют, но это количество только частично переходит в рейтинг поддержки.

"Его следует разделить поровну, чтобы получить максимально возможный показатель рейтинга. Получается примерно 11%, плюс 9%. Выходят те же 20%. Утверждать, что количество ее избирателей превысит 20%, я бы сейчас не стал. Потому что страна меняется, избиратель меняется, Юлия Тимошенко меняется, но не в своих лозунгах и подходах. Привлечь совсем нового избирателя ей будет довольно сложно", – предположил директор группы "Рейтинг".

Это тот самый угол, в котором оказался еще один конкурент Тимошенко – Петр Порошенко. Как бы эффектно ей не удавалось критиковать власть, в своей программе лидер "Батькивщины" следует старым месседжам, не вливая в нее новые смыслы и идеи.

Ей удалось вернуть утраченных сторонников, мобилизовать достаточно дисциплинированных избирателей, но пока не получилось расширить свое электоральное ядро. Только небольшая часть из разочаровавшихся в правящей команде переориентировалась на старых политиков. Куда больше тех, кто стремится видеть у власти новые (пускай даже условно) и одновременно профессиональные лица. Без заметного обновления и пересмотра своих стратегий старым партиям этот запрос не удовлетворить.

УЛЬЯНА БЕЗПАЛЬКО

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