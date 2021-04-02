Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещено

Некоторые области уже успели существенно ужесточить ограничения – закрыли кафе, торговые центры и даже ввели спецпропуски на транспорт.

Какие регионы закрылись на жесткий карантин и что там запрещено – читайте в материале.

Красных областей становится все больше

По состоянию на 1 апреля максимальный уровень эпидопасности введен в таких областях:

Львовской;

Житомирской;

Закарпатской;

Ивано-Франковской;

Киевской;

Одесской;

Сумской;

Черновицкой;

Николаевской;

Черниговской;

Полтавской.

Полтавская область

В Полтавской области усиливают карантинные ограничения из-за распространения COVID-19.

"В Полтавской, Горишньоплавненской, Миргородской, Лубенской, Гадячской городских территориальных общинах усилят карантин", – говорится в сообщении на сайте ОГА.

С 3 апреля запрещается работа учреждений общественного питания (только доставка и навынос), торговых центров, развлекательных заведений, непродовольственных рынков.

Школьники и студенты переходят на дистанционное обучение (кроме детских садов и ученики 1-4 классов). Также ограничения касаются спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов.

Николаев

В Николаеве ограничения действуют с 24 марта. Власти приняли решение закрыть кинотеатры, театры, музеи, концертные залы и торговые центры.

Работать смогут только продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, а также точки продажи бытовой химии и средств гигиены.

1 апреля мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что из-за ухудшения эпидситуации власти вводят дополнительные ограничения.

с 3 апреля транспорт будет работать с 6:30 по 09:00 часов и с 16:30 по 19:00;

проезд в транспорте возможен только по спецпропускам. К тому же, пассажирам нужно будет имен и документы, которые идентифицируют личность;

школы переведут на дистанционное обучение;

детсады будут работать, но принимать будут только детей работающих родителей.

Киев

Киев вводит более строгие карантинные ограничения с 5 по 16 апреля. В этот период будут действовать такие правила:

с понедельника столица закрывает все школы и детские сады;

весь общественный транспорт – и наземный, и метро будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры;

руководители же учреждений и предприятий должны отправить сотрудников на удаленную работу. Или, кому возможно, предоставить отпуска;

общепит сможет работать только на вынос или доставку. Как, собственно, должны работать с 20 марта;

продуктовые ярмарки прекращают работу с 1 апреля.

"Я призываю правоохранителей контролировать соблюдение противо-эпидемических правил учреждениями, учреждениями и гражданами...Надеюсь, это поможет нам сбить волну стремительного распространения вируса. И не допустить трагических последствий", – заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Днепр

С 25 марта городские власти ужесточили ограничения на фоне роста смертности от коронавируса. Они продлятся до 13 апреля.

В этот период будет действовать такие правила:

льготные перевозки пассажиров разрешены в период с 10:00 до 15:00. При этом в часы "пик" увеличат количество пассажирского транспорта;

разрешен прием посетителей только в заведениях торговли, общепитах и бытового обслуживания;

запрещено проведение спортивных матчей со зрителями;

с 29 марта перевести на дистанционное обучение учеников 5-11 классов, младшие классы будут учить в школах;

заполненность кинотеатров не должна превышать 50%;

деятельность спортзалов возможна только при нахождении в помещении не более 1 посетителя на 20 кв.м.

Прикарпатье

В Ивано-Франковской области уже действует жесткий карантин. Воспользоваться общественным транспортом можно только при наличии пропуска, а заведения общественного питания работают только навынос.

Кроме того, из-за сложной эпидситуации возле ряда населенных пунктов установили 16 карантинных блокпостов. На них работают полицейские, медики и нацгвардейцы.

Львов

Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение усилить карантинные ограничения из-за роста заболеваемости. До 12 апреля в городе будут действовать следующие правила:

транспорт переходит в режим спецперевозок. Бесплатный проезд всех льготных категорий приостановлен;

все детские сады переходят в режим дежурных групп для детей, родители которых работают;

школы продолжают обучение в дистанционном режиме;

магазины непродовольственной группы и строительных товаров работают только навынос и по предварительному заказу;

непродовольственные рынки должны быть закрыты;

открытие летних площадок откладывается до 12 апреля;

запрещено проведение всех массовых мероприятий;

все заведения общепита работают только навынос.

Черкассы

С 22 марта карантин усилили и в Черкасской области. Власти запретили массовые мероприятия, ограничили работу заведений общественного питания – они работают до 23:00.

Глава обладминистрации Александр Скичко попросил мэров городов увеличить количество общественного транспорта, который выходит на наиболее популярные маршруты. Чтобы люди могли придерживаться дистанции и безопасно добираться на работу или по делам.

Кроме того, с 1 апреля ученики 5-11 классов переходят на дистанционное обучение. При этом детские сады продолжат свою работу.

Одесса

В регионе начали действовать ограничения красной зоны. Городской транспорт будет работать, однако число пассажиров не должно превышать количество мест для сидения.

По запретом: непродовольственные рынки и магазины, образовательный процесс (с 5 по 11 классы), работа торговых центров, спортзалов, кафе, развлекательных заведений, заведений культуры, проведение массовых мероприятий.

Закарпатская область

Власти решили продлить запрет на регулярные перевозки общественным транспортом в регионе. Ограничение будет действовать до 31 марта.

Исключением останутся:

транзитные перевозки;

перевозки легковыми автомобилями, где количество пассажиров, включая водителя, не более 5-ти человек без учета детей в возрасте до 14 лет;

перевозки служебным/арендованным автотранспортом предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за 2 дня органы Нацполиции;

перевозка пассажиров автотранспортом международного сообщения при наличии подтвержденного отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не более чем за 48 часов.

Хмельницкий

Власти Хмельницкого решили усилить карантинные ограничения с 29 марта.

С понедельника средняя школа будет переведена на дистанционное обучение. Очно будут учиться только 1-4 классы. Также без изменений продолжат работу детские сады города.

Кроме того, в городе будут действовать такие правила:

заведения общественного питания смогут принимать гостей только с 07:00 до 22:00;

развлекательные заведения, расположенные в ТРЦ, должны закрыться;

кружки в учреждениях всех форм собственности могут работать только дистанционно.

Также комиссия рекомендовала руководству вузов организовать дистанционное обучение студентов.

Чернигов

С 29 марта регион попадает в красную карантинную зону. С этого времени запрещен прием посетителей в ресторанах, работа ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов и так далее. Также обязательный масочный режим на улице и в общественных местах.

При этом местным властям разрешили самостоятельно вводить ограничения на работу общественного транспорта.

Полтава

В Полтаве и еще четырех городах области ужесточают карантин с 3 по 17 апреля. Ограничения, предусмотренные для красной зоны, коснутся Полтавской, Горишнеплавневской, Миргородской, Лубенской и Гадячской городских территориальных громад.

В упомянутых населенных пунктах запретят:

работу баров, ресторанов, кафе, кроме адресной доставки заказов и на вынос;

работу ТРЦ, непродовольственных рынков;

работу учреждений культуры, проведение всех массовых мероприятий;

прием посетителей в спортзалах, фитнес-центрах, бассейнах, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения карантина.

Виталий Семченко

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