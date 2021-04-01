Корона с "британским" штаммом - это немного другая болезнь?

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что этот штамм «терроризирует» Украину и отправляет в реанимацию молодых людей без сопутствующих заболеваний. Собственно, рекордная статистика смертельных случаев - больше 400 - тому подтверждение...

В Украине «британский» штамм официально подтвердили в начале марта, но в пробах пациентов, взятых еще зимой. Именно с циркуляцией этого штамма сейчас связывают высокую заболеваемость, ведь «британский» штамм значительно заразнее, и часть врачей по собственным наблюдениям говорит, что болезнь несколько изменилась, хотя само лечение - пока нет. О каких же изменения в симптомах и течении болезни сейчас известно - узнавал Укринформ.

Кашель и боль в мышцах еще более характерны в начале болезни

В Великобритании, откуда происходит более заразный штамм, сотрудники Национальной статистической службы изучали симптомы, которые испытывали больные в течение недели до получения положительного теста на новый штамм. А потом сравнили их с симптомами заразившихся "оригинальным" штаммом. Выяснилось, что такие симптомы как кашель, усталость, боль в мышцах и боль в горле ощущались несколько чаще у инфицированных «британским» штаммом. А вот вкусовая чувствительность и обоняние пропадали реже, чем у тех, кто был инфицирован китайским штаммом. Так, например, кашель встречался на 7% чаще, а боль в мышцах – на 4%, сообщала ВВС.

Что касается украинского опыта, то он сейчас опирается на наблюдения врачей-практиков.

Например, директор Закарпатской областной инфекционной больницы Михаил Поляк рассказал, что у пациентов чаще появляются расстройства желудочно-кишечного тракта. А еще он отмечает, что чаще стали болеть молодые люди от 30 лет, которые тяжело переносят это заболевание. «Вирус стал чаще поражать молодых людей. Приходится констатировать тот факт, что смертность от этого штамма больше", - говорит Михаил Поляк.

Врач-анестезиолог Юрий Солодов, в начале пандемии работавший в Бериславской центральной районной больнице на Херсонщине, а теперь - в частной клинике Киева «Медокс», тоже говорит, что весенняя волна коронавирусной болезни отличается ростом заболеваемости среди молодых людей без соматических проблем. «В основном тяжелее болеют молодые мужчины 30-40 лет с нормальным уровнем иммунной системы. Они болеют агрессивнее за счет появления высокой температуры тела с первых дней. Температура держится на уровне 38,5-39 градусов, устойчива к воздействию парацетамола и ибупрофена. Парацетамол неэффективен у таких пациентов», - констатирует Солодов.

А вот врач-инфекционист Евгений Щербина в комментарии Укринформу говорит, что не заметил разницы в симптоматике. «Как не было насморка при ковиде - так и нет, как был сухой нос - так сухим и остается, как исчезали обоняние и вкус, так и исчезают. Температура и ломота тоже осталась. Разницы в плане тяжести тоже не вижу. «Британский» штамм действительно более контагиозный, то есть им легче заболеть, но повышение тяжести болезни среди своих пациентов я не заметил», - рассказывает врач.

Течение болезни: сложнее даже у молодых мужчин

Сейчас также нередко можно услышать, что «британский» штамм не только более заразен, но и агрессивно влияет на течение болезни.

По словам Юрия Солодова, после того, как 6-7 дней температура у пациентов держится высокой, к концу недели происходит ухудшение состояния за счет снижения сатурации. Развивается дыхательная недостаточность, и больной попадает в больницу. «Большой процент поражения легких видим у таких пациентов, и это происходит за 1-2 суток. Делаем КТ при поступлении, температура снижается на фоне приема гормонов, которые назначаем в стационаре. Но на 8-10 день все равно развивается дыхательная недостаточность даже на фоне эффективного лечения - приема гепарина, кортикостероидов и др. То есть британский штамм сейчас агрессивно себя ведет, особенно в такой группе людей, как молодые здоровые мужчины 30-40 лет. Наверное, они более склонны к развитию тромбозов, поэтому за такими пациентами надо особенно следить», - рассказывает врач, добавив, что в целом сейчас наблюдается большой прирост пациентов с дыхательной недостаточностью 2-3 степени, то есть кислородозависимых.

«Ковид действительно помолодел, - говорит Вячеслав Бондарь, завотделением анестезиологии и интенсивной терапии Центра легочного здоровья во Львове. - Самый молодой пациент, который у нас был, это 22 года. Он поступил в критически тяжелом состоянии с кислородной зависимостью высокой степени, сатурация была 75 при поступлении. Характеризуется эта волна тем, что у больных значительно агрессивнее проходит коронавирусная инфекция».

А вот по словам главврача Ивано-Франковской центральной городской клинической Тараса Масляка, нынешняя волна коронавируса, как и предыдущая, ударила по людям старше 50 лет. Количество молодежи в стационаре составляет 3-4% всех пациентов.

«Очень много было людей за 80, которые оберегали себя и не болели в предыдущие волны. Некоторые из них умирают из-за сопутствующих заболеваний. Были смерти и среди молодых со слабым здоровьем. Особенно, у кого онко. Ковид извлекает все гнилые вещи, которые есть в нашем организме. Сегодня (30 марта) умерла женщина (47 лет), у которой был рак поджелудочной. Перед тем ушел молодой человек, 30 с лишним лет. Начали искать причину, а у него лейкоз, о котором он даже не знал. Хотя у него когда голова болела, были носовые кровотечения, но мужчина не обращал на это внимания. Украинцы преимущественно недообследованны», - говорит врач. При этом он отмечает, что легких форм, когда у пациентов наблюдалось только исчезновение вкуса или обоняния, становится все меньше. Болезнь теперь проходит значительно сложнее и непредсказуемее.

Вакцины защитят от «британского» штамма, но не в эту волну

Однин из главных вопросов в противодействии «британскому» штамму пока тот, будут ли эффективными против него вакцины, имеющиеся в Украине. Разработчики вакцины AstraZeneca еще в феврале официально подтвердили, что она «не только защищает от начального пандемического вируса, но также защищает от нового варианта B.1.1.7, вызвавшего всплеск заболеваемости с конца 2020 года по всей Великобритании». Такие выводы сделаны на основе мазков добровольцев, принимавших участие во 2 и 3 фазах испытаний.

Об эффективности CoronaVac против «британского» штамма заявил бразильский партнер китайского производителя Sinovac Biotech, сославшись на результаты ее испытаний в Китае.

«Мы протестировали эту вакцину в Китае против «британского» и «южноафриканского» вариантов, и получили хорошие результаты», - сказал Димас Ковас, председатель биомедицинского центра Бутантан в Сан-Паулу, который возглавляет внутренние испытания китайской вакцины. Однако Reuters отмечает, что Ковас не представил более детальной информации о том, насколько эффективна вакцина против этих штаммов.

Но похоже, что большинству украинцев рассчитывать на защиту вакцинами во время весенней волны не стоит. В недавнем интервью Ольга Голубовская сказала, что нам сейчас остается один выход - локдаун. И еще. Хорошая новость из Ивано-Франковской области, которая одной из первых на себя приняла и удар «британского» штамма: после месячного локдауна ситуация там улучшается. По словам Максима Степанова, область может вскоре перейти из «красной» зоны в «оранжевую» или даже «желтую».

Юлия Горбань, Киев

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