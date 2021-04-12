Минздрав обновил карантинную карту: в "красной зоне" 13 регионов

Об этом говорится 11 апреля в сообщении на сайте Минздрава.

Согласно обновленным данным, в "желтой зоне" находятся Херсонская и Ивано-Франковская области. В этой зоне действуют самые мягкие карантинные ограничения - маски в общественных местах, работа ресторанов с 07:00 до 24:00, социальная дистанция в магазинах.

В "оранжевой зоне" остаются Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

В "красной зоне" Киев, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Отметим, примечательно, что Закарпатская область остается в "красной зоне" Минздрава, хотя в регионе не превышен ни один критерий. О выходе области из этой зоны стало известно вчера, жесткие карантинные меры перестали действовать с 11 апреля.

Напомним, "красная зона" начала действовать в Харьковской области.

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