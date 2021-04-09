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Путин и Меркель обсудили обострение на Донбассе

09.04.2021 / 09:42
Президент Российской Федерации Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили Донбасс. Они оба обеспокоены ситуацией на востоке Украины.

Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

Путин в разговоре с Меркель заявил о якобы "провокационных" действиях Киева, которые якобы "обостряют" обстановку на линии соприкосновения.

Российский президент настаивает на правовому оформлению особого статуса Донбасса.

"Сторонам конфликта адресован призыв к сдержанности и активизации переговорного процесса в целях полной реализации минского "Комплекса мер" 2015 года как безальтернативной основы урегулирования", - сообщает пресс-служба президента РФ.

Путин и Меркель настроены на тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в нормандском формате, по линии политсоветников и министерств иностранных дел.

Напомним, ранее Германия заявила, что обеспокоена обострением ситуации на Донбассе.

Отметим, США призвали РФ снизить напряженность в отношениях с Украиной.

Источник

Донбасс, Путин, Меркель
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