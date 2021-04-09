Рада на следующей неделе рассмотрит ряд злободневных законопроектов

Об этом сообщила заместитель главы фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук.

“В законопроекте № 4210 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования процедур оборонного планирования" речь идет об усовершенствовании процедур оборонного планирования с учетом опыта государств-членов НАТО и государств-членов Европейского Союза”, - написала Кравчук в четверг в Фейсбуке.

Народный депутат напомнила, что вследствие резких курсовых колебаний в Украине возникла острая проблема "валютных заемщиков" - люди, которые брали кредиты до 2008 года в иностранной валюте, до сих пор вынуждены их выплачивать. По ее словам, некоторые из них в результате начисленных финансовыми учреждениями процентов, штрафных санкций и неустойки, несбалансированной системы налогообложения, несмотря на возвращение фактического тела кредита, оказались под угрозой потери единственного жилья, на покупку которого они когда-то брали валютные кредиты.

“Указанному вопросу посвящены 3 законопроекта. Все они во втором чтении, то есть в шаге от принятия. Откладывать рассмотрение мы просто не можем, ведь 21 апреля истекает срок действия моратория на выселение из единственного жилья”, - рассказала Кравчук.

Она уточнила, что речь идет о законопроектах №4475 О внесении изменений в раздел IV заключительных и переходных положений закона " О потребительском кредитовании "(относительно кредитов, предоставленных в иностранной валюте)", №4398 О внесении изменений в законы о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц, №4399 О внесении изменений в Налоговый кодекс, касающиеся реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц.

Кравчук также сообщила, что в планах парламента - рассмотрение законопроекта №5014 О внесении изменений в законодательство по завершению 2020/2021 учебного года, обеспечивающих дополнительные социальные и экономические гарантии в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19).

“Законопроект предусматривает предоставление ученикам (студентам), которые завершают получение полного общего среднего образования, право выбора вида оценки их результатов обучения (годовое оценивание/ГИА (государственное итоговая аттестация - ИФ)/ВНО (внешнее независимое оценивание - ИФ ), чтобы минимизировать риски заболевания коронавирусной болезни (COVID-19)”, - разъяснила Кравчук.

Кроме того, по словам Кравчук парламент также рассмотрит комплекс обновлений в законодательство, в том числе: введение института старост через определение понятия "Старостинский округ", сбалансирование системы местного самоуправления, предоставление возможности органам местного самоуправления утверждать старостинские округа и положения о старосте (законопроект №4535 О внесении изменений в некоторые законы о развитии института старост).

Как сообщалось, Верховная Рада 13-16 апреля работает согласно календарному плану в режиме пленарной неделе. Кроме этого народные депутаты соберутся на два внеочередных заседания.

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