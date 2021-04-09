"Взятка судье ОАСК" – провокация НАБУ, бюджетные деньги пропали, - журналист Владимир Бойко раскрыл подробности резонансного дела

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил журналист Владимир Бойко, приводя подробности провалившейся спецоперации НАБУ, пишут Украинские новости.

"Поскольку ожесточенная борьба Сытника с председателем Окружного административного суда Киева (Павлом, — Ред.) Вовком пока не принесла директору НАБУ желаемого результата, Сытник со своим кумом Калужинским решили подсунуть Вовку деньги путем провокации взятки — то есть через негласного внештатного работника НАБУ подать иск в ОАСК, а затем попытаться уговорить кого-то из доверенных лиц Вовка взять деньги для передачи председателю суда за „правильное“ решение. Ранее Калужинский пытался совершить провокацию в отношении адвоката Ростислава Кравца, надеясь, что Кравец понесет деньги председателю суда, но агент НАБУ был послан... Теперь Калужинский решил передать деньги в ОАСК через брата Вовка, Юрия Зонтова... Взяв в казначействе 100 тыс. долларов и запустив их через агента по фамилии Коваленко „для передачи Вовку“, Калужинский деньги тупо про*бал", — сообщает журналист.

По его словам, сначала НАБУ организовало подачу в Окружной административный суд Киева иска от имени некой страховой компании "АКС Кэпитал", которая была зарегистрирована в декабре 2018 года, фактически не работала и с ноября 2020 находится в стадии ликвидации по решению учредителей. Ответчик — Главное управление Государственной налоговой службы в г. Киеве. 30 декабря 2020 судья Балась открывает производство, а уже 13 января 2021 агент НАБУ Коваленко встречается с адвокатом Юрием Донцом, который является другом Зонтова, и просит помочь удовлетворить иск. Далее Донец выходит на Зонтова, обещает Коваленко, что все уладит за 100 тыс. долларов и 5 апреля 2021 получает деньги, которые для этой операции Калужинский снял со счета НАБУ в Госказначействе. Но в Окружной административный суд Киева эти доллары не попали", — сообщает журналист.

"Когда на следующий день, 6 апреля, Калужинский понял, что он про*бал казенные деньги, у него началась истерика и он приказал подчиненным бежать по всем адресам, куда заходили в последнее время Зонтов и Донец, выламывать там двери, проводить обыски и искать потерянный предмет взятки. Причем — делать это не только без санкции суда, но даже без ведома прокурора САП", — сообщает Бойко.

Он напомнил, что часть 3 ст. 233 УПК Украины позволяет следователю или прокурору без разрешения суда в неотложных случаях войти в жилище или другое владение лица, но это допускается лишь когда речь идет о спасении жизни людей и имущества или когда осуществляется непосредственное преследование лиц, подозреваемых в совершении преступления. Однако сразу же после неотложного обыска следователь или прокурор обязаны обратиться с ходатайством к следственному судье, который должен проверить, действительно ли имелись основания для проникновения в жилище или другое владение лица.

"Понятно, что ситуация, которая возникла из-за потери Калужинским государственных денег, отнюдь не подпадает под два возможных основания для неотложного обыска. Но безумие руководителя Главного подразделения детективов НАБУ является безграничным и детективы побежали устраивать обыск без постановления следственного судьи в Окружной административный суд Киева. Перерыли все, денег не нашли. Тогда побежали по квартирам на Львовской площади, на улице Иоанна Павла II, обыскали дом в селе Гатное, обыскали квартиру на улице Маккейна, куда недавно заходил Зонтов. Результат — ноль. В конце концов у Донца нашли 10 тыс. долларов из выданных Калужинским бухгалтерией НАБУ", — пишет журналист.

После этого, по его данным, Калужинский в отчаянии приказал открыть сейф в офисе по улице Маккейна, куда "НАБУины" зашли случайно, и забрать найденную там валюту в общей сумме около 4 млн. долларов, не имеющую никакого отношения (как и эта квартира) к предмету взятки.

"Зная много лет Калужинского, я представляю, что будет дальше — а дальше руководитель главного подразделения детективов НАБУ станет шантажировать владельца офиса, которого он неожиданно ограбил, и предлагать вернуть валюту при условии, что этот владелец погасит долг в 90 тыс. долларов, который теперь у Калужинского образовался перед бухгалтерией НАБУ", — пишет журналист Владимир Бойко.

Издание напоминает, что 6 апреля антикоррупционные органы сообщили, что разоблачили в получении $ 100 тысяч взятки двух адвокатов, которые якобы обещали решить вопрос в судебном иске через главу ОАСК Павла Вовка. По словам НАБУ один из них — "близкий родственник" Вовка.

По данным СМИ, это — брат Павла Вовка Юрий Зонтов.

Сам глава ОАСК Павел Вовк у себя в Фейсбук написал о том, что "как и во всех предыдущих „громких“ делах НАБУ, здесь нет правовых оснований, надлежащих доказательств и перспективы", назвав НАБУ "цирковым правонарушающим органом".