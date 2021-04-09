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Кабмин изменил условия пересечения границы: украинцам дали больше времени на ПЦР-тест

09.04.2021 / 10:54
Правительство изменило условия пересечения границы Украины для некоторых категорий путешественников.

Отныне от обязательной самоизоляции освобождаются украинцы, имеющие на руках отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72, а не 48 часов.

Об этом свидетельствует постановление Кабинета министров от 7 апреля, обнародованное на сайте правительства, спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь Демченко: "Сегодня были опубликованы очередные изменения, которые правительство внесло в постановление №1236, регламентирующее карантинные ограничения, в частности, касающиеся государственной границы Украины. Эти нормы в ближайшее время будут направлены в подразделения ГПСУ для исполнения".

Главная новация - для граждан Украины, которые возвращаются из-за границы: раньше ПЦР-тестирование им необходимо было проводить за 48 часов до поездки, теперь (как и иностранцам) - за 72 часа.

Среди других изменений: теперь детям-иностранцам и лицам без гражданства, не достигшим 12 лет, при пересечении границы на въезд не нужно иметь отрицательный ПЦР-тест.

Также иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, при пересечении государственной границы Украины отныне должны идти на самоизоляцию с установкой приложения "Вдома" (ранее въезжали без условий -ред.).

Источник

Кабмин, ПЦР-тест
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