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Россия обвинила Украину в имитации военной угрозы

09.04.2021 / 11:15
Представитель России Дмитрий Козак считает обострение на Донбассе пиар-ходом со стороны Украины. Он обвинил украинскую власть в имитации военной угрозы.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Козака, партнеры по нормандскому формату затягивают процесс переговоров.

"Пиар-действия Киева сопровождаются имитацией боевых действий. Новая политическая команда Киева переживает катастрофическое падение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского. Это их стандартный рецепт", - сказал он.

Напомним, у Путина заявили о полном разрыве отношений России и Украины. Говорят, что сожалеют.

Отметим, президент провел переговоры с генеральным секретарем НАТО и заявил, что вступление Украины в альянс могло бы положить конец войне на Донбассе.

Источник

РФ, Козак
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