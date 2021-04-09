Россия назвала дату переговоров советников "нормандской четверки"

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17:53
ВОЗ не поддерживает введение паспортов вакцинации
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14:43
В ЕМА заявили о связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов - AFP
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14:12
США призвали РФ объяснить провокации возле границы с РФ
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10:45
США вводят санкции против Турции из-за соглашений с Россией
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Во время Пасхальных праздников в США произошел новый "скачок" COVID-19 – Reuters
- 17:53
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У Витренко отреагировали на слухи о заявлении на увольнение
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12:49
Нацбанк Украины готовит несколько сценариев влияния "карантина красных зон" для макропрогноза
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11:47
Украина может дополнительно получить от МВФ почти 3 миллиарда долларов
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09:43
Годовой тариф на газ для населения запустят с 1 мая - решение комиссии
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Вводить накопительную пенсионную систему начнут в этом году - Шмыгаль
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В Китае создали робота, который заваривает кофе без вмешательства человека
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13:10
Столичная полиция за сутки обнаружила 173 "карантинных" нарушения
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11:08
Дело 15 участников стрельбы в Броварах передали в суд
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Фейки о вакцинации: СБУ заблокировала сеть "ботоферм", которые финансировали из РФ
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На Луганщине СБУ обнаружила тайники боевиков со снарядами дальнобойной артиллерии
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Perseverance начал исследовать Марс с помощью лазера12.03.2021 / 05:38Последние новости рубрики