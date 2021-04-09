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В УПЦ рассказали, с чем связан раскол в ПЦУ

09.04.2021 / 15:24
В УПЦ рассказали, с чем связан раскол в ПЦУ
Источник: Центр информации УПЦ
Власть искусственно соединила две раскольнические группы, не упраздняя всех их внутренних противоречий

Внутренние противоречия в искусственно соединенных религиозных группах в Православной Церкви Украины будут нарастать, поскольку в них нет единого духовного ядра.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом на встрече с журналистами центральных СМИ заявил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Власть искусственно соединила две раскольнические группы, не упраздняя всех их внутренних противоречий», - сказал митрополит Антоний.

Он напомнил, что от ПЦУ сразу же отошел глава ликвидированного Киевского Патриархата Филарет, «который и является родоначальником организованного раскольнического движения в Украине».

«И эти противоречия будут только нарастать. Там нет внутренней религиозной почвы, ядра, чтобы жить совместно. Ведь до сих пор в разных городах есть и т.н. епископы УАПЦ, и Киевского патриархата, а задача в будущем, как я понимаю, чтобы был один т.н. епископ. Это все происходит очень болезненно, с этим связан процесс внутренних захватов храмов. Должны констатировать, что ПЦУ, как искусственная организация, будет иметь именно такое будущее - раздоры, распри, разделения», - заключил управляющий делами УПЦ.

Как сообщалось ранее, митрополит Антоний призвал власть не игнорировать запрос на справедливость от верующих Украинской Православной Церкви, ведь прихожане УПЦ – большая часть граждан страны. В начале апреля верующие УПЦ передали в Офис Президента более 1 млн. подписей против переименования Церкви. Однако, по словам митрополита Антония, четкой реакции на это обращение из Офиса Президента не поступало.

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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