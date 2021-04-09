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Россия о привлечении США в "Нормандию": чем больше участников, тем сложнее найти решение

09.04.2021 / 14:54
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак высказался о привлечении США к переговорам в нормандском формате.

По его мнению, участие Вашингтона в переговорах не поможет урегулировать конфликт на Донбассе.

Об этом шла речь на пресс-конференции в Москве.

По словам Козака, увеличение количества участников переговорного процесса, только усложнит поиск решения.

"Помогут ли американцы урегулировать конфликт? Мы это даже в нормандском формате обсуждали. Только надо помнить одно: чем больше участников переговоров - тем сложнее найти решение", - сказал он.

Козак также повторил российский нарратив о том, что переговоры по урегулированию на Донбассе должна вести Украина с боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"На самом деле, ни нормандский формат, ни Россия, ни Франция, ни Германия не нужны. Нужны Донбасс и Украина. Договориться об условиях мирного сосуществования. Чем меньше будет посредников, тем лучше", - заявил представитель Кремля.

Напомним, за привлечение США к переговорам в нормандском формате выступал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. По его убеждению, участие Вашингтона "укрепит позвоночник переговоров".

После этого вице-премьер Алексей Резников заявлял, что участие США в нормандском формате возможно и приемлемо.

Источник

США, Козак, нормандские договоренности
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