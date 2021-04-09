Россия станет на защиту жителей Донбасса – Козак

Об этом сообщает РИА Новости

Прямая речь: "Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту".

По словам Козака, сейчас на Донбассе есть "закаленные в боях вооруженные формирования", которые способны держать оборону, и необходимости защищать пока нет. Но, он добавил, что "все зависит от другой стороны".

По словам Козака, Россия не добивается того, чтобы "резать суверенитет" Украины или отхватывать ее территории, а "заинтересована в стабильном государстве у своих границ".

Он также заявил, что не видит связи поездки президента Украины Владимира Зеленского на Донбасс с обострением в регионе. По словам Козака, "это один из элементов информационной работы, пиар-активности, которую проводят все политики, включая Зеленского".

Замглавы администрации президента РФ также считает, что у Киева нет намерений "развязывать полномасштабный конфликт" на Донбассе, а то, что происходит на востоке Украины, он назвал "пиар-действиями, которые сопровождаются имитацией военной угрозы".

По мнению Козака, конфликт на Донбассе можно урегулировать за год, если "действовать последовательно и придерживаться ранее достигнутых договоренностей".

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