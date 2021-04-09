Войти | Зарегистрироваться
14:43

пятница,
09 апреля
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Антоний заявил о необходимости диалога Поместных Церквей в «амманском формате»

09.04.2021 / 13:25
Митрополит Антоний заявил о необходимости диалога Поместных Церквей в «амманском формате»
Источник: Центр информации УПЦ
На данный момент ситуация с пандемией не позволяет определить сроки проведения и заниматься организацией новой встречи Поместных Церквей

Проведение встреч Поместных Церквей «в амманском формате» - реальная возможность выхода из кризиса, вызванного церковным расколом в Украине.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом на встрече с журналистами центральных СМИ сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Мы видели, что необходимость диалога между Поместными Православным Церквами – это, наверное, единственный возможный и реальный шаг для того, чтобы и решить вопрос в Украине, и, конечно, попытаться восстановить единство всеправославного мира, которое сейчас находится под угрозой. И в заявлении Патриарха Иерусалимского Феофила по случаю годовщины Амманской встречи как раз было сказано, что это та платформа, которая нам дает надежду на восстановление того единства, которое мы постепенно начинаем терять», - подчеркнул митрополит Антоний.

По мнению управделами УПЦ, на данный момент ситуация с пандемией не позволяет определить сроки проведения и заниматься организацией новой встречи Поместных Церквей.

Митрополит Антоний отметил, именно встреча «в амманском формате» даст возможность решить возникшие проблемы «вопреки тому, что Фанар против – понятно, что вопросы прежде всего будут к патриарху Варфоломею, поскольку именно в его действиях кроется причина и наших проблем в Украине, и, уже по цепочке, это передается и на всеправославный уровень».

Как сообщалось ранее, в Киево-Печерской лавре 8 апреля состоялась встреча журналистов центральных украинских СМИ с управляющим делами Украинской Православной Церкви митрополитом Антонием (Паканичем). В ходе общения были подняты темы притеснения канонической Церкви в Украине и дискриминации православных верующих.

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.