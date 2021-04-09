Митрополит Антоний заявил о необходимости диалога Поместных Церквей в «амманском формате»

Проведение встреч Поместных Церквей «в амманском формате» - реальная возможность выхода из кризиса, вызванного церковным расколом в Украине.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом на встрече с журналистами центральных СМИ сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Мы видели, что необходимость диалога между Поместными Православным Церквами – это, наверное, единственный возможный и реальный шаг для того, чтобы и решить вопрос в Украине, и, конечно, попытаться восстановить единство всеправославного мира, которое сейчас находится под угрозой. И в заявлении Патриарха Иерусалимского Феофила по случаю годовщины Амманской встречи как раз было сказано, что это та платформа, которая нам дает надежду на восстановление того единства, которое мы постепенно начинаем терять», - подчеркнул митрополит Антоний.

По мнению управделами УПЦ, на данный момент ситуация с пандемией не позволяет определить сроки проведения и заниматься организацией новой встречи Поместных Церквей.

Митрополит Антоний отметил, именно встреча «в амманском формате» даст возможность решить возникшие проблемы «вопреки тому, что Фанар против – понятно, что вопросы прежде всего будут к патриарху Варфоломею, поскольку именно в его действиях кроется причина и наших проблем в Украине, и, уже по цепочке, это передается и на всеправославный уровень».

Как сообщалось ранее, в Киево-Печерской лавре 8 апреля состоялась встреча журналистов центральных украинских СМИ с управляющим делами Украинской Православной Церкви митрополитом Антонием (Паканичем). В ходе общения были подняты темы притеснения канонической Церкви в Украине и дискриминации православных верующих.