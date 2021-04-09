Во Львове продлили карантин

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11:32
В Китае создали робота, который заваривает кофе без вмешательства человека
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13:10
Столичная полиция за сутки обнаружила 173 "карантинных" нарушения
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11:08
Дело 15 участников стрельбы в Броварах передали в суд
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10:17
Фейки о вакцинации: СБУ заблокировала сеть "ботоферм", которые финансировали из РФ
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09:45
На Луганщине СБУ обнаружила тайники боевиков со снарядами дальнобойной артиллерии
- 11:32
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Perseverance начал исследовать Марс с помощью лазера12.03.2021 / 05:38Последние новости рубрики