Во Львове вводят жесткий карантин

Об этом заявил мэр города Андрей Садовый в Facebook

Прямая речь: "Сложное, но крайне необходимо решение комиссии по чрезвычайным ситуациям. С пятницы, 19 марта, на территории львовской общины вводим усиленный карантин, который будет действовать до 28 марта".

В связи с этим:

младшая школа уйдет на каникулы, а старшие классы будут учиться дистанционно;

прекратят работу все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки;

заведения общественного питания будут работать только "на вынос" и доставку;

в торговых центрах будут работать только продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины;

хозяйственные магазины будут работать на выдачу по предварительному заказу;

все массовые мероприятия перенесут;

салоны красоты и спортивные залы будут работать по индивидуальной предварительной записи.

По словам Садового, такое решение приняли, чтобы не допустить коллапса медицинской системы города, поскольку динамика госпитализации тяжелых больных не уменьшается, и оборвать цепочку заболевания.

Он призвал всех львовян за возможности оставаться дома, носить маски и соблюдать дистанцию.

Напомним, в Украине 16 регионов и столица оказались в "оранжевой" зоне по показателям распространения коронавируса, 4 области – "желтые", столько же "красных". Львовская область в "оранжевой" зоне.

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