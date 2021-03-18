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У 39% украинцев Зеленский вызывает негатив, 47% не устраивают его качества

18.03.2021 / 13:51
У 39% респондентов, опрошенных Центром Разумкова, президент Владимир Зеленский вызывает преимущественно негативные эмоции, 47% опрошенных считают, что его личные качества скорее не соответствуют должности президента Украины.

Об этом свидетельствует исследование, проведенное социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта

39% респондентов заявили, что президент Владимир Зеленский вызывает у них преимущественно негативные эмоции, 18,5% – преимущественно положительные, 26% – в равной степени негативные и позитивные, 13% – не вызывает каких-либо эмоций.

47% респондентов считают, что качества личности (особенности характера, волевые и моральные качества) Зеленского в большей степени не соответствуют должности президента Украины, 18% считают, что отвечают, а 29% – соответствуют и не соответствуют в равной степени.

Респондентов просили дать оценку, владеет ли Владимир Зеленский достаточным профессиональным опытом и компетентностью, чтобы быть президентом Украины, по пятибалльной шкале, где самый низкий балл означает "профессиональный опыт и компетентность практически отсутствуют", а самый высокий – что он "обладает значительным профессиональным опытом и компетентностью".

58% опрошенных выбирали баллы "1" или "2", которые соответствуют низким оценкам опыта и компетентности, а 16% – баллы "4" или "5", которые соответствуют высоким оценкам опыта и компетентности.

44% опрошенных оценивают имеющиеся результаты деятельности Зеленского на посту президента Украины преимущественно негативно, 15% – преимущественно позитивно, а 37% отмечают, что есть как негативные, так и позитивные результаты.

Ожидания от дальнейшей деятельности Зеленского на посту президента у 41% респондентов преимущественно негативные, у 19% – преимущественно позитивные, 30% опрошенных считают, что будут как негативные, так и позитивные результаты.

Социологи отметили, что меньше негатив проявляется в эмоциональных реакциях (–20,2%: настолько отрицательные значения преобладают положительные) и ожиданиях относительно результатов дальнейшей деятельности президента (–21,6%).

Хуже ситуация с оценками качеств личности Зеленского (–29,0%) и имеющихся результатов его деятельности (–28,4%).

Самая плохая ситуация наблюдается в оценках профессионального опыта и компетентности, необходимых для того, чтобы быть президентом (–42,4%).

Более позитивное отношение к Зеленскому на посту президента демонстрируют Запад и Юг, более негативное – Центр и Восток.

Справка: Центр Разумкова с 5 по 9 марта опросил 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов во всех регионах Украины, за исключением Крыма и ОРДЛО. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Личностные качества и деятельность президента граждане оценивали с помощью вопросов, которые входят в социологический тест "Политическое кресло", разработанный доктором социологических наук, ведущим научным сотрудником Института социологии НАН Украины Сергеем Дембицким.

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опрос, Зеленский
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