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В УПЦ обеспокоены демографическим кризисом в Украине

09.04.2021 / 13:58
В УПЦ обеспокоены демографическим кризисом в Украине
Источник: Центр информации УПЦ
Самым главным фактором снижения рождаемости архиерей назвал низкий уровень религиозности, а следовательно - нежелание выполнять заповеди Божии

Если в Украине не будет принято серьезных решений по поддержке семейных ценностей, то украинцы достаточно быстро могут исчезнуть с карты народов Европы.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм-канале.

«В течение последних 4 лет мы можем наблюдать тенденцию к снижению количества рождаемости в Киеве. За три месяца 2018 свет увидели 8655 детей, на начало 2019 - 7892 малыша, а за январь-март 2020 - 7624 ребенка. Нетрудно догадаться, что подобные цифры будут наблюдаться и в Украине в целом, поскольку рождаемость по всей стране существенно снижается», - отметил епископ Виктор.

Владыка отметил, что уровень благосостояния не является основной причиной демографического кризиса, приведя примеры роста рождаемости в послевоенные годы и большого количества детей в африканских странах при очень низком экономическом уровне жизни.

По мнению епископа Виктора, важными факторами, определяющими снижение уровня рождаемости, являются «растущий эгоизм и желание «взять максимум от жизни», а также общемировой тренд, согласно которому в семье не должно быть более двух детей, еще лучше - один ребенок или вообще без детей, как например, в странах Европы, «где демографический уровень уже ниже любых норм, необходимых для сохранения нации».

Самым главным фактором снижения рождаемости архиерей назвал низкий уровень религиозности, а следовательно - нежелание выполнять заповеди Божии.

«Уже давно замечено, что там, где вера в Бога прочная, там и семьи большие, и семейные ценности на высоте. И наоборот, отсутствие веры в Бога практически всегда равен уничтожению семьи. Конечно, это не означает, что государство не отвечает за рождаемость детей. Нет, государство не только несет ответственность, но и может, должно влиять на демографию. Разработки специальных льгот для рожениц, материальная помощь матерям, многодетным семьям, молодым людям, которые только создали семью, максимальные льготы для тех, кто имеет больше, чем троих детей - все это есть в странах, которые заботятся о демографическом уровне. Украина, к сожалению, к таким государствам пока не относится», - подчеркнул владыка.

Епископ Виктор напомнил, что верующие люди должны понимать, что рождение детей - это не статистика или «демография», а следование предписаниям Господа Бога, христиане должны быть примером для других, ведь «если в семьях церковных людей будет не более одного ребенка, то в других - их не будет вообще».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, епископ Виктор
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