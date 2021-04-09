COVID-19 ускорил развитие глобального рынка платежей – СМИ

Развитие рынка электронной коммерции и внедрение новых способов оплаты будут стимулировать рост объема безналичных транзакций во всем мире, пишут Экономический новости.

Один из самых известных молодых финансистов Украины Пуля Евгений, своевременно выбрал направление разработки удобной платёжной системы для минимизации контакта с людьми и наличными средствами.

В 2017 году Пуля создал международную платежную систему MOSST Payments, которая осуществляет переводы по Украине в гривне и трансграничные переводы в валюте. Компания стала одной из первых в Украине и Европе, которая реализовала ряд технологичных решений по аутентификации пользователя по Face ID, при поддержке Visa, создала сервис по приему платежей за товары и услуги с помощью отпечатка пальца. Для осуществления денежного перевода клиенту достаточно знать только номер мобильного телефона или email получателя.

Кроме IT-сферы и финансового сектора, Пуля намерен развивать агробизнес, как одну из самых перспективных отраслей экономики Украины.

В результате пандемии многие работники, трудящиеся за рубежом, потеряли работу, при этом повсюду появлялись сообщения о том, что уволенные за последнее время иностранные работники, лишенные средств для возвращения на родину, оказывались в трудной ситуации в принимающих странах.

Денежные переводы мигрантов в страны происхождения ─ важнейший источник внешнего финансирования. В прошлом году их доля в 57 странах превысила 5 процентов ВВП. Деньги в основном направлялись в адрес домохозяйств с низким уровнем доходов. На фоне текущего кризиса в сфере здравоохранения потребности в таких доходах ощущаются особенно остро

По прогнозу Capgemini, к 2023 году объем безналичных транзакций во всем мире достигнет $1,1 трлн. Однако последствия COVID-19 в целом снизят темпы роста объема безналичных расчетов — они сократятся до 11,5% в 2019–2023 годах (в предыдущем прогнозе аналитики предполагали, что рост составит 16,4%).