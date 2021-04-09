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В Черкасской области основана новая монашеская община УПЦ

09.04.2021 / 14:15
В Черкасской области основана новая монашеская община УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Сестры новообразованной монашеской общины имеют небольшое подсобное хозяйство, разводят рыбу в собственном искусственном пруду, выращивают фрукты и овощи

В Черкасской области, в селе Плескачовка основана новая женская монашеская община Украинской Православной Церкви в честь святой равноапостольной княгини Ольги.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на cherkasy.church.ua, община состоит из группы сестёр во Христе, некоторые из которых уже в ближайшее время (в течение этого Великого поста) примут монашеский постриг.

«Сестры ведут уединенную молитвенную жизнь на собственном обширном земельном участке, на котором строятся монашеские кельи и заложено основание храма в честь святой равноапостольной княгини Ольги. Храм, проект которого оформлен в старо-византийском стиле и повторяет архитектурные формы некоторых древних храмов, которые и по сегодняшний день сохранились в Крыму, в своё время был заложен ещё покойным митрополитом Черкасским и Каневским Софронием.

Сестры новообразованной монашеской общины имеют небольшое подсобное хозяйство, разводят рыбу в собственном искусственном пруду, выращивают фрукты и овощи», - отметили в пресс-службе епархии.

У новосозданной монашеской общины есть небольшое подсобное хозяйство: разводят рыбу в собственном искусственном пруду, выращивают фрукты и овощи. Управляющий епархией владыка Феодосий во время посещения сестер пожелал им Божьих благословений в создании как внутренней, духовной жизни, так и в обустройстве будущего храма, других зданий и хозяйства обители.

Отмечается, что если сестричество расширится и окрепнет духовно, то в Священный Синод УПЦ будет подано ходатайство о благословении и основании на базе Свято-Ольгинского сестричества полноценного женского монастыря.

Сейчас в Черкасской епархии действует 8 монастырей и две монашеские общины: 7 женских и 3 мужских, в которых трудится более 220 насельников и монахинь.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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