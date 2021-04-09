Украина направила в Гаагу сообщение об Иловайской трагедии и обороне Донецкого аэропорта

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

«Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов подписал и направил в Офис прокурора Международного уголовного суда очередное информационное сообщение о серьезных нарушениях международного гуманитарного права со стороны представителей Российской Федерации и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований в Донецкой области», - говорится в сообщении.

Прокуроры Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора собрали факты и доказательства, подтверждающие вероломное убийство и ранение украинских военных во время событий под Иловайском 29 августа 2014 года и при обороне Донецкого аэропорта 19-21 января 2015 года.

Информационное сообщение подготовлено на основе материалов уголовных производств, фото и видео из открытых источников, а также собранных вещественных доказательств.

«Вероломные убийства и ранения военнослужащих Вооруженных сил и других военных формирований Украины происходили на фоне гуманитарных договоренностей. Во время обеспечения в районе Иловайска «зеленого коридора» для выхода из окружения украинских военнослужащих, сложивших оружие, по ним, а также по автомобилю с символом «Красного Креста», были произведены интенсивные обстрелы. Это привело к гибели 366 украинских военных, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен, 24 - пропали без вести», - сказано в сообщении.

Во время обороны Донецкого аэропорта представители оккупационной администрации РФ в Донецкой области - так называемый «министр обороны ДНР» и ВС страны-оккупанта запросили режим тишины для эвакуации с поля боя тел погибших и раненых. Однако перемирие было использовано для скрытого минирования позиций ВСУ и после его завершения вероломного подрыва. Тогда погибли 25 военнослужащих, 22 - захвачены в плен, один пленный был убит.

Вероломное убийство в условиях вооруженного конфликта является военным преступлением и нарушает статью 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949, запрещающего «убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к вероломству».

В декабре 2019 года прокуроры департамента уже передавали в Офис прокурора МУС информацию о внесудебных казнях украинских военнослужащих во время событий в районе Иловайска. Всего в Международный уголовный суд Офисом генерального прокурора направлено 19 обращений по фактам нарушений международного гуманитарного права и прав человека на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Напомним, 9 марта Офис генерального прокурора подготовил информационное сообщение в Офис прокурора Международного уголовного суда по фактам обстрелов РФ гражданских объектов на Луганщине.

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