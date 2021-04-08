Нардепы-мажоритарщики Донбасса поддержали 60 поправок Сивохо к «законопроекту о переходном периоде»

8 апреля в Краматорске НППЕ инициировала очередные общественные обсуждения законопроекта «О государственной политике переходного периода» МинРеинтеграции. Украинский институт политики поддержал инициативу Платформы. В горсовете Краматорска собрались на обсуждения представители мэрий Донецкой и Луганской областей, народные депутаты, правозащитники, общественные деятели и эксперты, пишут Версии.

Лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо считает, что закон необходим, потому что нужно установить четкие «правила игры» для всех жителей Донбасса на время реинтеграции неподконтрольных территорий.

«Мы собрались в Краматорске неслучайно – этот законопроект необходимо, в первую очередь, обсуждать с жителями Донбасса, ведь он направлен именно на них. Мы уже разработали более 60 предложений к статьям законопроекта, но нет гарантии того, что хотя бы половину из них Министерство Реинтеграции учтет. У меня уже есть обратная связь от Алексея Резникова – он пообещал, что Министерство обязательно ознакомится и проработает наши предложения, разработанные совместно с Украинским институтом политики», — сказал Сергей Сивохо.

Поддержали инициативу НППЕ и народные депутаты. Виктория Гриб, внефракционный депутат (по Луганской области) в очередной раз приняла активное участие в обсуждениях предложений и замечаний к законопроекту «о переходном периоде».

«Мы услышали не пафосные речи, а правду о том, что действительно происходит на подконтрольном Донбассе. Узнали у представителей мэрий региона, что вызывает опасения в законопроекте «о переходном периоде». Ведь именно жителям Донецкой и Луганской областей, в случае принятия этого законопроекта, нужно будет имплементировать его нормы в реальную жизнь. Со своей стороны, как инициаторы общественных обсуждений, мы хотим, чтобы этот документ (а возможно это будет альтернативный законопроект в будущем) стал дорожной картой, которая поможет нам вернуть, в первую очередь, людей и их сердца. А потом уже и территории. Как народный депутат, я очень надеюсь, что МинРеинтеграции, которое разрабатывало этот законопроект, учтет предложения, которые мы им предоставили», — отметила Виктория Гриб.

В ходе общественных обсуждений участники передали свои предложения и замечания для поправок к проекту закона «о переходном периоде», а также высказали предложение о создании альтернативного законопроекта.

«Если возникнет такая необходимость, то с вашей поддержкой мы будем готовы к этому. Скажу так – нам это будет по плечу!», — отреагировал Сергей Сивохо.

Напомним, в Киеве 11 марта участники Второй экспертной дискуссионной площадки, организованной НППЕ совместно с УИП, обсудили и утвердили ряд предложений к законопроекту «О государственной политике переходного периода». Итоговый документ с пулом изменений в законопроект был направлен в МинРеинтеграции.