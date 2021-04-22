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«Закона о переходном периоде» не будет без мнения жителей Донбасса. Сивохо провёл в Счастье общественные обсуждения

22.04.2021 / 12:56
Национальная платформа примирения и единства совместно с Украинским институтом политики в городе Счастье Луганской области провели очередные общественные обсуждения законопроекта МинРеинтеграции «О государственной политике переходного периода».

В обсуждениях приняли участие представители областной ВЦА, мэрий Луганской области, правозащитники, общественные деятели и эксперты, пишет Информатор.

«В Киеве мы провели несколько сессий экспертных дискуссионных площадок, в ходе которых обсудили различные аспекты этого документа с авторитетными украинскими и международными специалистами. На основе всех рекомендаций мы разработали более 60 поправок и направили в Министерство реинтеграции. Но в процессе внесения предложений и замечаний мнения жителей Донбасса – это основное. Нам важно знать, что думают люди, живущие на линии соприкосновения, о переходном периоде», – сказал лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо.

В общественных обсуждениях приняла активное участие народный депутат Виктория Гриб. Она отметила, что это мероприятие стало индикатором настроений жителей Луганской области.

«Участники говорили от имени своих родственников, которые живут по ту сторону линии соприкосновения. Мы обсуждали необходимость полноценного диалога между обычными людьми, ведь возвращать нужно не только территории, но также умы и сердца людей! Нам как воздух сегодня нужна «обратная связь». В целом разговор получился предельно честным и откровенным. Было видно, что абсолютно все живут в ожидании мира», – высказала своё мнение народный депутат.

В ходе общественных обсуждений участники высказали свои предложения и замечания к проекту закона.

Напомним, 8 апреля в Краматорске НППЕ совместно с УИП провели подобные общественные обсуждения законопроекта «О государственной политике переходного периода».

Донбасс, Гриб, Сивохо
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