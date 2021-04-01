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Макрон и Меркель поговорили с Путиным: призвали прекратить огонь на Донбассе

01.04.2021 / 12:18
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели переговоры в формате видеоконференции, на которых обсуждали, в том числе, ситуацию на Донбассе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В заявлении на сайте Елисейского дворца говорится, что РФ должна признать ответственность за происходящее на Донбассе.

"Отмечена необходимость решительного обязательства России по стабилизации режима прекращения огня в Украине и выработки пути выхода из кризиса при соблюдении Минских договоренностей", - говорится в заявлении.

В заявлении на сайте немецкого правительства об Украине упоминается лишь двумя предложениями. "Обсуждалось также урегулирование конфликта на востоке Украины. Канцлер и президент Франции призвали к проведению переговоров в нормандском формате для реализации Минских договоренностей", - говорится в заявлении.

Между тем, в заявлении Кремля говорится, что Украина должна напрямую договариваться с сепаратистами, а также содержатся обвинения в том, что украинские военные "провоцируют эскалацию".

"В ходе подробного обмена мнениями по ситуации на Украине подтверждена безальтернативность минского "Комплекса мер" 2015 года в качестве основы урегулирования внутреннего конфликта в этой стране. Президент России подчеркнул важность выполнения киевской властью всех ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулирования правовых аспектов особого статуса Донбасса", - заявили в Кремле.

"С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения, которую провоцирует Украину, и фактическим отказом от выполнения согласованных в июле 2020 года в Контактной группе "Дополнительных меры по усилению режима прекращения огня", - добавили там.

Среди других тем переговоров были ситуации в Беларуси, Сирии, Иране и Ливии, арест Алексея Навального, а также российская вакцина "Спутник V", которая находится на рассмотрении Европейского агентства по лекарственным средствам.

Источник

Путин, Меркель, Макрон
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