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В Украине не планируют вводить комендантский час, но карантин могут ужесточить

01.04.2021 / 12:49
Власть не планирует вводить комендантский час в рамках борьбы с эпидемией коронавируса в Украине. Но рассматриваются варианты дальнейшего усиления ограничений.

Об этом сообщил информированный источник.

По его словам, планируется усиление патрулей Национальной гвардии, которые будут следить за соблюдением карантина, и рассматривается возможность закрытия межобластного сообщения.

"Комендантский час не планируется. Обсуждается вопрос закрытия межобластного сообщения, но это пока не точно. И полный локдаун в Киеве, а также усиленные патрули", - добавил собеседник.

В начале марта комендантский час в рамках борьбы с коронавирусом ввели в Словакии, а в этот понедельник о введении комендантского часа на выходные объявил президент Турции. В Украине комендантский час еще не вводили.

Напомним, Киев объявил об ограничении работы общественного транспорта. Проезд в транспорте, включая метро, будет только по спецпропускам.

Также власти Киева решили закрыть все столичные школы и садики. Ограничения начнут действовать с понедельника, 5 апреля.

Отметим, в Украине продолжает расти количество новых случаев коронавируса. За прошлые сутки в стране зарегистрировали еще свыше 11 тысяч новых COVID-больных.

Источник

коронавирус, карантин
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