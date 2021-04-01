Зеленский хочет за 2 года переместить органы власти из Киева в области

Об этом сообщили пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде" и министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram

Прямая речь Мендель: "По инициативе президента Владимира Зеленского действительно происходит рассмотрение деконцентрации центральных органов исполнительной власти, то есть предлагается рассмотреть вопрос о возможности перемещения центральных органов исполнительной власти в регионы с целью поднятия благоустройства в областях, приближения процесса формирования и реализации политик к людям, создания новых рабочих мест и поощрения внутренней трудовой миграции, стимулирования экономического развития регионов.

Кабинет министров должен проработать все выгоды и риски данного решения".

Немчинов 29 марта сообщил, что на заседании Координационного совета по вопросам реформирования государственного управления обсуждали деконцентрацию органов исполнительной власти, которую предложил президент.

Зеленский предложил в течение ближайших 2 лет переместить центральные органы исполнительной власти из Киева в регионы (областные центры или центры территориальных общин).

Секретариат Кабинета министров разработал и представил предложения такого перемещения.

Какие органы планируют "децентрализовать" не уточняется.

В то же время, в Кабмине видят такие преимущества "деконцентрации" органов власти:

- окончание концентрирования центральных органов власти в городе Киеве даст возможности для равного развития регионов;

- поднятие благоустройства в регионах;

- приближение процесса формирования и реализации политик к людям

- уменьшение нагрузки на Киев;

- создание новых рабочих мест в регионах, улучшение возможности для трудоустройства, повышение внутренней трудовой миграции;

- стимулирование экономического развития регионов;

- ускорение процессов реинжиниринга, цифровой трансформации и уменьшение роли чиновников в жизни человека.

Напомним, после вступления в должность президента Владимир Зеленский заявлял об идее переместить Администрацию президента (теперь Офис президента) из центра Киева, а на улице Банковой создать художественный музей. Тогда он говорил, что строить новое здание слишком долго, но если он будет работать на Банковой, то "с ума сойдет".

Однако уже почти два года Офис президента остается на Банковой. Проход к нему открыт.

20 марта здание пикетировали и обрисовали, повредили двери и табличку при входе.

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