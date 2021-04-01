Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей

Об этом объявила председательствующий судья 31 марта.

«Коллегия судей постановила: апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, определение суда, которым Антоненко продлено содержания под стражей до 21 мая, оставить без изменений. Определение кассационному обжалованию не подлежит», - отметила судья.

В частности, в своей апелляционной жалобе адвокат Дмитрий Круговой просил апелляционный суд отменить определение суда первой инстанции в части продления ареста Антоненко.

Также адвокаты Антоненко заявили, что ряд лиц написали заявления, в которых попросили отдать его им на поруки, среди которых - бывший народный депутат Андрей Тетерук, действующие народные депутаты Яна Зинкевич, София Федина, Михаил Бондар, Владимир Арьев, Ирина Фриз (все - из «Европейской солидарности»), народный депутат Егор Чернев («Слуга народа»), а также - командир Антоненко Алексей Никифоров.

Со своей стороны прокурор Михаил Тишин сказал, что содержание под стражей, по его мнению, является единственной мерой пресечения, которая может обеспечить надлежащее процессуальное поведение Антоненко, и попросил отказать в удовлетворении апелляционной жалобы.

При рассмотрении жалобы защита Антоненко заявила, что во время заседания поступило также заявление от народного депутата Марии Ионовой («ЕС») о желании взять Антоненко на поруки.

Но председательствующий судья отметила, что во время стадии судебных прений, к которой перешли присутствующие в зале, не предусматривается приобщение таких документов к материалам дела.

Суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко / Фото: Владимир Тарасов, Укринформ

Как сообщалось, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявления подозрений фигурантам дела: врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, медсестре парашютно-десантного батальона Яне Дугарь и ветерану АТО Андрею Антоненко.

В сентябре 2020 года обвинительный акт в отношении них направлен в суд.

4 января были обнародованы аудиозаписи, на которых якобы должностные лица КГБ Беларуси обсуждают устранение политических оппонентов, в частности, журналиста Павла Шеремета. Экс-сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который передал украинской полиции аудиозаписи, 19 января дал показания в Киеве по делу об убийстве Шеремета.

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