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Даже сайты в Зимбабве пишут о том, что после незаконных санкций против каналов в Украине спикер парламента хочет изменить закон

03.03.2021 / 19:22
Об этом говорится в материале сайта https://headlinesmania.com/, где приводятся слова спикера ВР Разумкова, который признал, что с оговорками голосовал за на последнем заседании Совета национальной безопасности и обороны он голосовал «за» решение о введении санкций в отношении ряда юридических и физических лиц с оговорками.

«Имеется в виду правовая позиция. но решение должно быть законным независимо от того, где принимается решение - в Верховной Раде, на заседаниях Совета национальной безопасности и обороны или в любом другом ведомстве», - сказал он.

«Разумков признал, что именно поэтому он высказал свою позицию: мол, если идти по санкционному пути, то параллельно нужно проходить через суд или вносить поправки в закон о санкциях».

Глава Верховной Рады отметил, что сейчас есть мнения о возможности применения санкций против граждан Украины наравне и иностранных, связанных с террористической деятельностью.

«Но если мы соберем с вами копию заседания Верховной Рады, когда мы придерживались закона о санкциях (август 2014 года), то там четко сказано, что санкции не распространяются на граждан Украины», - заключил Разумков.

санкции, Разумков
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