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Верховный суд принял к рассмотрению ряд исков от незаконно закрытых Зеленским телеканалов

03.03.2021 / 19:34
Таким образом, представители СНБО предстанут перед судом в открытом судебном процессе

Верховный суд открыл производство по нескольким искам от телеканалов, на которые были наложены санкции решением СНБО, введенным в действие указом президента от 2 февраля. Производство открыто уже по трем искам компаний ООО "Новини 24 години" (Newsone), ООО "Лидер-ТВ" и ООО "Новий формат ТВ" (телеканал "112 Украина").

Слушание дел назначено на конец марта - начало апреля. В рамках подготовки дел к слушанию судом по ходатайству истцов затребованы документы от президента Украины и Совета национальной безопасности и обороны Украины, которые стали основанием для введения санкций.

Также судом удовлетворена просьба истцов о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины и Верховной Рады Украины. Таким образом, органы, принимавшие участие в подготовке введения санкций против телеканалов, предстанут перед судом в открытом судебном процессе, где должны будут сообщить о конкретных фактах, послуживших основанием для закрытия телеканалов.

Делам, по которым открыто производство в Верховном суде, присвоены номера: 9901/34/21, 9901/42/21, 9901/45/21.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

телеканалы, санкции, СНБО, Верховный суд
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