Разумков предлагает внести изменения в закон о санкциях

"Нам нужно... поменять закон о санкциях, чтобы ни у кого не было разночтений и чтобы такие полномочия были в полном объеме у СНБО. И тогда это было бы действенным механизмом", - сказал Разумков в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Председатель Верховной Рады подтвердил, что на последнем заседании СНБО проголосовал "за" решение о введении санкций против ряда юридических и физических лиц, однако высказал отдельное мнение по данному вопросу.

"Да, действительно, это было так. Почему? Потому что это решение касалось, как граждан Украины, так и граждан Российской Федерации. И вы знаете о моем первом голосовании (Разумков воздержался при голосовании за введение санкций против трех телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK - ИФ). Это касается правовой позиции. Нравится она нам или не нравится, но она должна быть правовой независимо от того, где решение принимается – в Верховной Раде, на заседаниях СНБО или в любом другом ведомстве", - отметил спикер парламента.

По словам Разумкова, именно поэтому он и обозначил свою позицию: если идти путем санкций, то параллельно надо идти судебным путем, или внести изменения в закон о санкциях.

Он обратил внимание на существование мнения о возможности применять санкции к украинским гражданам наравне с иностранными, которые связаны с террористической деятельностью.

"Но если мы поднимем с вами стенограмму заседания Верховной Рады, когда рассматривался закон о санкциях (август 2014 года), то там четко звучит формулировка, что на граждан Украины санкции не распространяются", - резюмировал председатель Верховной Рады.

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