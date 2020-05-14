Рада поддержала продление санкций против российских соцсетей

Соответствующий документ № 3319 13 мая поддержали 248 народных депутатов при минимально необходимых 226.

"Вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины продолжается. Это привело к гибели тысяч украинских воинов и гражданских лиц, к нарушению территориальной целостности Украины, прав и свобод ее граждан, временной оккупации части ее суверенной территории, многочисленным человеческим жертвам, угрозе ее национальным интересам, безопасности и суверенитету. Соответственно, остаются правовые основания, предусмотренные статьей 3 Закона Украины “О санкциях”, для продолжения применения санкций до прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", – говорится в пояснительной записке.

Этим постановлением предлагается одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения относительно продления срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), в соответствии с решением СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", которое было введено в действие указом Президента Украины от 15 мая 2017 года (№133/2017).

Этим решением, в частности, было запрещено Интернет-провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям сети Интернет на территории Украины к ресурсам сервисов Mail.ru (www.mail.ru) и социально-ориентированным ресурсам "ВКонтакте" (www.vk.com) и "Одноклассники" (www.ok.ru).

Напомним, утром 13 мая народный депутат от "Голоса" Роман Лозинский во время выступления с трибуны парламента объявил, что депутаты собирают подписи для проведения внеочередного заседания Верховной Рады и принятия на нем постановления относительно продлении санкций против российских соцсетей и сервисов. Позже, после 14:00, он сообщил, что депутаты собрали 156 подписей за проведение такого заседания. По их требованию Председатель ВР Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве еще одного внеочередного заседания в тот же день.

В то же время в комментарии Укринформу заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что указ Президента относительно продления санкций против российских соцсетей ожидается 14 мая.

Ранее, 10 апреля, Служба безопасности Украины внесла предложения СНБО относительно продления запрета российских соцсетей еще на три года.

По словам главы СБУ Ивана Баканова, он инициировал дальнейший запрет не только сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", но и сервисов "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", 1С и "Парус".

В мае 2017 года тогдашний Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о введении санкций на три года относительно российской интернет-компании "Яндекс", а также Mail.Ru Group, соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Указ был мотивирован тем, что, по данным СБУ, российские спецслужбы ведут гибридную войну против населения Украины, используя в своих специальных операциях эти интернет-ресурсы.

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