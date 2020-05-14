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Митрополит Иларион призвали власти Черногории отпустить задержанных епископа и священников

14.05.2020 / 16:23
Митрополит Иларион призвали власти Черногории отпустить задержанных епископа и священников
Митрополит Иларион (Алфеев) Источник: РИА Новости
Русская Православная Церковь глубоко встревожена известием об аресте черногорской полицией на трое суток епископа

Русская Православная Церковь полностью поддерживает призыв Сербской Церкви и Епископского совета Черногории к скорейшему освобождению епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и семерых священнослужителей кафедрального собора города Никшича, задержанных черногорской полицией.

Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев), сообщают «РИА Новости».

«Русская Православная Церковь глубоко встревожена известием об аресте черногорской полицией на трое суток епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и семерых священнослужителей кафедрального собора города Никшича, а также поступающей информацией об унизительном обращении с православными священнослужителями», – сообщил митрополит Иларион.

Он отметил, что Патриарх Сербский Ириней, Синод Сербской Православной Церкви и Епископский совет Черногории «выступили с призывом к скорейшему освобождению задержанных».

«Мы полностью поддерживаем этот призыв, как и призыв к конструктивному диалогу между властями Черногории и священноначалием Православной Церкви в данной стране», – подчеркнул митрополит Иларион.

По его словам, лишь такой диалог поможет восстановить в обществе гражданский мир и согласие, которые были нарушены «целой чередой проявлений недружественного отношения» к Сербской Церкви.

Представитель РПЦ напомнил, в частности, о принятии Скупщиной Черногории в конце прошлого года закона «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», который, по словам митрополита Илариона, является «несомненно дискриминационным». Надлежащая оценка этому закону со стороны Русской Церкви, добавил он, была незамедлительно дана в Патриаршем и Синодальном послании в связи с ситуацией в Черногории.

***Священнослужители Сербской Православной Церкви были задержаны на 72 часа за проведение собрания верующих во вторник на празднике Святого Василия Острожского. В среду из-за их задержания в нескольких городах Черногории прошли массовые акции протеста. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Источник: Inpress.ua
РПЦ, Черногория
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