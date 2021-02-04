Войти | Зарегистрироваться
14:41

четверг,
04 февраля
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Разумков объяснил позицию относительно каналов Медведчука: Здесь не о санкциях

04.02.2021 / 13:19
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил, что не поддержал в Совете нацбезопасности и обороны введения санкций для нардепа Тараса Козака и телеканалов, подконтрольных Виктору Медведчуку, поскольку считает, что если они поддерживают терроризм, то должны предстать перед судом.

Об этом заявил Разумков на брифинге в Верховной Раде

Прямая речь Разумкова: "Мы живем в стране, где идет война, в том числе гибридная и информационная – и бороться с этими вызовами надо... Но если мы говорим о санкциях, то санкции мы вводим к тем, кого мы не можем наказать здесь. Это иностранные государства, иностранные хозяйствующие субъекты, которые находятся за пределами украинских правоохранительных органов, органов, отвечающих за национальную безопасность, и которые не могут отвечать перед украинским судом.

Каждый, кто финансирует терроризм, кто помогает так называемым "ЛНР" и "ДНР" или замечен в сотрудничестве со страной-агрессором, должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Но здесь не о санкциях, здесь об ответственности...

Статья 1 пункт 2 закона о санкциях гласит о лице, финансирующем терроризм. Если мы говорим о терроризме и если эти люди находятся на территории нашего государства, если есть информация о том, что они помогают как-то "ЛНР", "ДНР" или стране-агрессору, то должна быть срочная информация на генерального прокурора – представление, подозрение и в рамках действующего законодательства украинский суд должен принять решение".

По словам Разумкова, заседание СНБО 2 февраля происходило в форме письменного опроса, а дополнительной информации от представителей спецслужб или главы СБУ не было в пакете документов, которые был предоставлен для ознакомления.

Обсуждения по данному вопросу членов Совбеза не было, подтвердил Разумков информацию, которую ранее "Украинской правде" озвучили источники.

По мнению спикера, если у спецслужб есть информация о преступлениях, то она не должна быть закрытой.

Он также считает, что есть много способов остановить тех, кто работает против интересов Украины: у телеканалов можно отозвать лицензии, а фигурантов уголовных дел можно посадить в тюрьму, – а не ограничиваться санкциями.

Разумков заверил, что остается членом команды президента, хотя и воздержался от решения СНБО о санкциях.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука: "112 Украина", NewsOne, ZIK. Спикер парламента Дмитрий Разумков воздержался от голосования за это решение.

Трансляцию каналов Медведчука начали приостанавливать сервисы на всех платформах.

Медиахолдинг Медведчука "Новости" заявил о "политической расправе над неугодными СМИ". Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK планируют бороться за свое право быть в эфире.

В Офисе президента заявили, что санкции против Тараса Козака и трех каналов подконтрольных Виктору Медведчуку не являются посягательством на свободу слова, а являются исключительно борьбой с "чужеродной пропагандой".

По данным СМИ, основанием для санкций против Козака и связанных с ним юрлиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Источник

санкции, Медведчук, Разумков
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 февраля
3 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.