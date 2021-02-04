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Правительство Украины в ближайшее время примет решение о возвращении к адаптивному карантину

04.02.2021 / 13:50
Кабинет министров в ближайшее время примет решение о возвращении к модели адаптивного карантина, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Эпидемиологическая ситуация разрешает вернутся к модели адаптивного карантина, когда в регионах будут устанавливаться разные уровни эпидемиологической безопасности – "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный", - сказал Шмыгаль на заседании правительства 3 февраля.

Премьер добавил, что в ближайшее время правительство примет соответствующее решение.

"Усиленный карантин был действительно эффективным инструментом, который снизил нагрузку на медицинскую систему и способствовал разрыву цепочки заболеваемости. В настоящее время врачи и медучреждения обеспечены всем необходимым. В медучреждениях пребывает менее 18,3 тыс. госпитализированных, в то время как в декабре их было более 28 тысяч", - пояснил Шмыгаль.

Источник

коронавирус, карантин, Шмыгаль
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