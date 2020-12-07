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Закреплять санкционный список в законодательстве не корректно - Разумков

07.12.2020 / 12:48
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает нецелесообразным закреплять санкционный список физических и юридических лиц на законодательном уровне.

"Это будет не совсем правильно, если это будет закрепляться на законодательном уровне… Почему я говорю, что это не совсем корректно?... Эти списки также меняются, как вы хорошо помните, были примеры, когда туда попадали люди по ошибке, потому что полностью совпадали фамилия, имя, отчество, год рождения, но это были не те люди, которые помогали агрессору и на востоке (Украины – ред.), и в Крыму, поэтому такие вещи все-таки стоит делать на уровне Совета национальной безопасности и обороны", - сказал Разумков журналистам 6 декабря в Киеве.

Он отметил, что существующий в Украине механизм санкций "достаточно действенный, он работающий и достаточно гибкий".

Разумков напомнил, что решение по санкционному списку принимает СНБО, а президент Украины утверждает его своим указом.

Источник

санкции, ВР, Разумков
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